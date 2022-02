Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions dans le cadre du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada

GATINEAU, QC, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir la reprise du secteur des arts et de la culture, qui a été parmi les secteurs les plus durement touchés durant la pandémie de COVID-19. L'incidence des nouvelles fermetures et des restrictions en matière de santé publique dues à l'émergence du variant Omicron a été particulièrement difficile pour le secteur des arts de la scène, ayant des répercussions négatives sur le gagne-pain des artistes, des techniciens et des autres travailleurs culturels qualifiés qui assurent la présentation de spectacles sur les scènes d'un bout à l'autre du pays. Le gouvernement continue de soutenir ces talentueux travailleurs en ces temps difficiles.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé le lancement du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada. Ce nouveau programme de financement temporaire fournira 60 millions de dollars pour aider les personnes œuvrant dans le secteur des arts de la scène. Le Fonds appuiera des projets menés et mis en œuvre par des organisations du secteur pour soutenir directement les travailleurs indépendants et autonomes (travailleurs à la demande) du milieu des arts de la scène.

Le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada financera les projets qui fournissent :

une aide financière à court terme aux personnes qui éprouvent des difficultés financières et ont besoin d'un soutien d'urgence;

des conseils, des renseignements et des occasions de perfectionnement professionnel aux travailleurs dans des domaines tels que la gestion financière, la santé mentale et le mieux-être, et la transition de carrière.

En travaillant avec des organisations qui soutiennent le secteur des arts de la scène, le gouvernement du Canada tirera parti de l'expertise et de la capacité de l'industrie pour mieux répondre aux besoins particuliers de ses travailleurs culturels et maximiser le nombre de personnes pouvant recevoir un soutien financier.

Cette occasion de financement est offerte aux candidats admissibles comme les syndicats d'artistes, les guildes, les associations, les organismes de service, les fondations de bienfaisance ou les organisations autochtones qui ont pour mission de représenter les intérêts des travailleurs culturels du secteur des arts de la scène, notamment les musiciens, les acteurs, les metteurs en scène, les chorégraphes, les concepteurs et les techniciens.

Les organisations recevant un financement devront concevoir leurs propres projets, notamment des améliorations aux programmes et activités existants, ainsi que de nouveaux projets harmonisés avec l'objectif du programme de financement qui consiste à soutenir les travailleurs directement.

Cela soulagera nos artistes du secteur des arts de la scène et nos travailleurs culturels, jusqu'à ce que nous puissions à nouveau nous rassembler et assister à des spectacles sur scène, dans les communautés d'un bout à l'autre du pays.

Les conditions d'admissibilité au financement sont publiées sur la page Web du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada. La date limite de présentation des demandes est le 4 mars 2022.

« Nos travailleurs du secteur des spectacles sur scène sont essentiels à l'économie canadienne, mais plus encore, ils nous permettent de voir sur les scènes partout au Canada les histoires et les prestations musicales que nous aimons tant. Le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada aidera nos artistes et techniciens qualifiés à être prêts et aptes à redonner vie à nos scènes au moment opportun, faisant ainsi vivre aux Canadiens et aux visiteurs les incroyables expériences culturelles qu'ils recherchent et dont ils s'ennuient tellement en ce moment. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le secteur canadien de la culture compte 726 600 travailleurs, dont 158 100 artistes professionnels.

Au troisième trimestre de 2021, le produit intérieur brut (PIB) lié à la culture a enregistré sa cinquième augmentation consécutive, atteignant 97 % du niveau prépandémique. Toutefois, le PIB du secteur des arts de la scène accuse un retard important, n'atteignant que 53,4 % de son niveau du quatrième trimestre de 2019.

Au troisième trimestre de 2021, quoique les emplois dans l'ensemble du domaine de la culture atteignaient 93,2 % de leur niveau du quatrième trimestre de 2019, le secteur des arts de la scène comptait 73 072 emplois, soit 62,3 % du niveau prépandémique.

Le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada s'appuie sur l'investissement de 181,5 millions de dollars en 2021-2022 pour les travailleurs du secteur des arts et des événements devant public, en réaction à la COVID-19 dévoilé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020. Il complète le soutien offert aux organismes voués aux arts de la scène dans le cadre du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport de 300 millions de dollars sur deux ans (exercices 2021-2022 et 2022-2023) et le Fonds de réouverture de 200 millions de dollars annoncé dans le Budget de 2021.

