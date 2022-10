OTTAWA, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - En conséquence directe de l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie, de nombreux scientifiques, en particulier des femmes, abandonnent leurs projets de recherche et leurs carrières scientifiques.

En réponse à cette crise, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé le lancement d'une opération pour aider l'Ukraine à préserver et à rétablir ses capacités en sciences et en recherche dans le domaine des ressources naturelles. Grâce au Partenariat scientifique Canada-Ukraine, les scientifiques de l'Ukraine désirant venir au Canada peuvent transmettre leur curriculum vitae par le biais d'un tout nouveau site Web. Grâce à son réseau de laboratoires régionaux, à ses relations avec le milieu universitaire et à ses relations existantes avec les instituts scientifiques ukrainiens, le programme proposera des emplois temporaires aux scientifiques ukrainiens fuyant la guerre.

Ressources naturelles Canada (RNCan) a reçu 39 candidatures depuis la mise en ligne du site Web le 31 août 2022. Le Ministère souhaite engager cinq scientifiques basés en Ukraine d'ici décembre 2022 et jusqu'à 20 scientifiques d'ici la fin de l'exercice financier. Il aidera des scientifiques fuyant la guerre à se trouver temporairement des postes en recherche au Canada, où ils mettront leurs connaissances et leur expertise au service des industries du secteur des ressources naturelles, notamment celles du pétrole et du gaz, des minéraux critiques, de la foresterie, des géosciences marines et de l'observation de la Terre.

Le Partenariat scientifique Canada-Ukraine est la première opération lancée par le programme Appuyer les scientifiques lors de crises à l'étranger : Partenariats Canada-communauté scientifique internationale. Il s'inscrit dans cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour faire face aux crises mondiales présentes et futures, en mettant l'accent sur la préservation des capacités scientifiques dans le monde.

Citation

« En réponse à l'injustifiable agression russe, le Canada passe à l'action aujourd'hui afin d'aider l'Ukraine à préserver ses capacités scientifiques. En accueillant des scientifiques ukrainiens au Canada pendant un maximum de trois ans, nous pouvons proposer du travail de recherche significatif et important à des gens forcés d'abonner carrière et foyer par ce conflit qui perdure. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Admissibilité : Les scientifiques, les étudiants des cycles supérieurs et les spécialistes qui ont fui ou s'apprêtent à fuir l' Ukraine à cause de l'invasion russe, y compris :

à cause de l'invasion russe, y compris :

les personnes hautement qualifiées ayant de l'expérience dans le secteur des ressources naturelles;



les étudiants à la recherche de stages dans des établissements universitaires canadiens pour poursuivre leurs recherches.

Procédure de demande



Les personnes intéressées sont priées de postuler en ligne sur le site Web du Partenariat scientifique Canada - Ukraine .



Une fois leurs candidatures reçues et acceptées, les demandeurs sont inscrits sur une liste de candidats admissibles.



Les compétences et connaissances des candidats sont jumelées aux possibilités offertes à RNCan et chez nos partenaires. Si un CV ne répond pas à ses critères, RNCan le transmet à des organisations partenaires pour trouver des possibilités de jumelage, dans la mesure du possible.

Liens connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]