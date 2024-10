MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'un processus de sélection est en cours afin de pourvoir le poste de président du conseil d'administration de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Le gouvernement du Canada recherche des candidatures de personnes qualifiées, diversifiées et talentueuses pour combler ce poste dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature avant le 12 novembre 2024.

L'ancienne présidente Catherine Lavoie s'est retirée en novembre 2023 et Sylvain Villiard, vice-président, a été désigné par le gouverneur en conseil pour assurer la présidence jusqu'à ce qu'un remplaçant puisse être trouvé.

Ce processus encourage les candidatures de personnes ayant une expérience en gestion des infrastructures de transport au niveau de la haute direction et qui possèdent une solide expérience de la mise en œuvre de pratiques efficaces de gouvernance d'entreprise et qui maîtrisent également les deux langues officielles. Une expérience des financements complexes, de la rémunération des cadres, ainsi que des pratiques d'évaluation et de gestion des risques serait considérée comme un atout.

L'avis de possibilité de nomination est publié et les candidatures pour cette opportunité peuvent être soumises via le site web des nominations du gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

« La société de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée joue un rôle essentiel dans la gestion d'importants corridors de transport fédéraux afin d'assurer des déplacements sécuritaires et efficaces, en plus de soutenir les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales. J'invite les candidats à poser leur candidature pour siéger comme président au conseil d'administration et pour soutenir le travail essentiel de PJCCI pour les années à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement, supervisée par un conseil d'administration indépendant et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

PJCCI gère et exploite des corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

Le pont Jacques-Cartier



L'Estacade



Le tunnel de Melocheville



Le pont Honoré- Mercier (partie fédérale)

(partie fédérale)

L'autoroute Bonaventure (partie fédérale)

PJCCI était responsable du pont Champlain d'origine et vient d'en compléter la déconstruction en novembre 2023, en respectant l'échéancier et le budget : le bilan en a été dressé le 11 avril 2024.

PJCCI est aussi responsable du projet de reconfiguration de l'autoroute Bonaventure. Cet important projet est prévu s'échelonner jusqu'en 2029.

À la demande de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada , PJCCI fournit des conseils techniques et financiers pour des projets d'entretien et de réfection d'infrastructures au Québec, dont au pont Samuel-De Champlain .

