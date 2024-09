OTTAWA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'un processus de sélection était en cours pour le poste de président du conseil d'administration de l'Administration du pont Windsor-Detroit (APWD).

Le gouvernement du Canada souhaite obtenir des candidatures de personnes qualifiées, diversifiées et talentueuses pour occuper ce poste. Les candidats intéressés sont invités à consulter l'avis de possibilité de nomination et à soumettre leur candidature avant la date d'examen, fixée au 7 octobre. Le gouvernement est déterminé à assurer la mise en œuvre de processus ouverts et transparents pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil afin de renforcer la confiance à l'égard de la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Le présent processus encourage les candidatures de personnes ayant une expérience de direction au niveau des cadres supérieurs dans une organisation du secteur privé ou public; ayant travaillé avec un conseil d'administration; ayant créé et maintenu des équipes solides; ayant géré et réalisé de grands projets d'infrastructure par le biais de partenariats public-privé, notamment dans le domaine des transports; et ayant collaboré avec des partenaires publics, privés et internationaux. Étant donné que l'APWD passe de la construction à l'exploitation, en mettant l'accent sur la préparation opérationnelle, les candidats sont encouragés à démontrer leur expérience dans ce domaine.

Ce processus de sélection fait suite au récent départ de Tim Murphy, qui a quitté son poste de président en juin 2024. En tant que président, M. Murphy a joué un rôle clé en aidant l'APWD à franchir une étape clé du projet avec le raccordement du tablier du pont entre le Canada et les États-Unis. Cela a permis à l'APWD de faire un pas de plus vers l'achèvement du projet d'infrastructure binational le plus important et le plus ambitieux le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui soutiendra et permettra la circulation continue des personnes et des marchandises grâce à un corridor commercial sûr, sécurisé et efficace entre Windsor et Detroit.

L'avis de possibilité de nomination est publié et les candidatures pour ce poste peuvent être soumises sur le site Web des nominations du gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Citations

« Je tiens à remercier M. Murphy pour son engagement et son dévouement dans son rôle de président au cours des deux dernières années et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets à venir. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration de l'APWD, alors que le pont international Gordie-Howe est en voie d'achèvement. Ce projet aura des retombées économiques majeures et assurera la prospérité des Canadiens ».

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. L'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada , afin de soutenir l'accord sur le passage.

( ) et ( ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. L'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du et du , afin de soutenir l'accord sur le passage. L'APWD est dirigée par le PDG Charl van Niekerk et gouvernée par un conseil d'administration chargé de superviser les activités commerciales de l'APWD, l'engagement avec les principaux intervenants, ainsi que la gestion et la réalisation du projet. Le conseil d'administration est composé de neuf membres au maximum.

Le pont international Gordie Howe est un mégaprojet unique en son genre de 6,4 milliards de dollars comprenant de multiples composantes, notamment ce qui sera le plus long pont à haubans d'Amérique du Nord; le plus important point d'entrée canadien le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis; un point d'entrée des États‑Unis, l'un des plus importants d'Amérique du Nord; l'échangeur du Michigan (I-75); des ponts d'approche de part et d'autre de la frontière. Une fois construit, le pont offrira une voie de transport ininterrompue, d'autoroute à autoroute, de Montréal au Mexique, avec des connexions directes entre l'autoroute 401 de l' Ontario et l'Interstate 75 du Michigan .

Liens connexes

