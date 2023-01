OTTAWA, ON, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Notre façon de gérer nos océans devient de plus en plus importante, car les répercussions des changements climatiques se font sentir partout au Canada et dans le monde. La sauvegarde de nos espaces marins exige de trouver le juste équilibre entre les activités humaines et les besoins de nos écosystèmes.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a lancé le nouvel Atlas de la planification marine du Canada (l'Atlas). L'Atlas est un outil cartographique interactif qui permet aux utilisateurs de visualiser des données utiles à la planification spatiale marine (PSM), et d'interagir avec celles-ci. Il contient des données sur les activités économiques, écologiques et socioculturelles qui se chevauchent parfois dans les espaces marins du Canada.

La PSM réunit tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et les intervenants, en vue de mieux définir les objectifs et les utilisations futures de l'espace marin. Elle améliore la gestion des océans en garantissant que nos espaces marins sont utilisés de façon holistique. Les répercussions des activités humaines sont prises en compte, ainsi que des considérations écologiques, économiques, culturelles et sociales plus larges. La coordination de la gestion des activités océaniques est l'une des pierres angulaires de l'atteinte des objectifs ambitieux du Canada en matière de conservation, c'est à dire conserver 30 % des océans de la planète d'ici 2030.

En tant qu'outil essentiel pour la conservation marine au Canada, l'Atlas sera présenté lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5), qui se tiendra à Vancouver, au Canada, du 3 au 9 février 2023. Ce forum mondial réunira des dirigeants et des spécialistes de la conservation des océans, pour s'informer, inspirer, et agir dans le domaine des aires marines protégées.

Des outils comme l'Atlas aident les planificateurs de l'espace marin au Canada à gérer le travail de conservation avec les activités humaines, et les industries fournissant des moyens de subsistance à de nombreuses collectivités côtières. Il s'agit d'un élément essentiel pour garantir une économie océanique durable pour tout le monde.

« Il est crucial de faire progresser l'objectif d'une économie océanique prospère et durable. La façon dont nous utilisons les océans du Canada, en particulier la façon dont nous les protégeons et les restaurons pour les générations actuelles et futures, sera grandement influencée par la planification spatiale marine au Canada et par des outils comme le nouvel Atlas de la planification marine du Canada. J'encourage les Canadiens à explorer ce nouvel outil pour en apprendre davantage sur la façon dont nos eaux sont utilisées, et pour appuyer les efforts visant à protéger la santé des océans. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement historique de 976,8 millions de dollars sur cinq ans pour protéger la santé de nos océans et atteindre les objectifs ambitieux de conservation de 25 % de nos océans d'ici 2025, et de 30 % d'ici 2030.

a fait un investissement historique de 976,8 millions de dollars sur cinq ans pour protéger la santé de nos océans et atteindre les objectifs ambitieux de conservation de 25 % de nos océans d'ici de 30 % d'ici 2030. Une période de consultation publique sur la planification spatiale marine est en cours jusqu'au 17 mars 2023. Les peuples autochtones, les industries, les différents ordres de gouvernement et le public ont ainsi l'occasion de s'exprimer et de déterminer comment le Canada stimulera une économie océanique durable pour tout le monde.

stimulera une économie océanique durable pour tout le monde. IMPAC5 est reconnu comme un événement officiel de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie de l'océan), coordonnée et dirigée par la Commission océanographique intergouvernementale ( COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

