OTTAWA, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le mois dernier, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, s'est jointe à 50 cadres noir•es réparti•es en 2 cohortes pour célébrer le lancement du nouveau volet du Programme de développement en leadership pour les cadres supérieur•es. Conçue pour remédier à la sous-représentation historique des cadres noir•es dans la fonction publique fédérale, cette nouvelle filière leur permet d'acquérir les connaissances essentielles pour diriger au sein de la fonction publique fédérale, tout en y intégrant leurs expériences vécues.

Au cours des 2 prochaines années, jusqu'à 100 cadres noir•es participeront au programme, avec un maximum de 25 participants et participantes réparti•es en 4 cohortes. Cette initiative constitue une mesure ciblée visant à combler le déficit de représentation des cadres noir•es en s'attaquant aux obstacles systémiques qui ont historiquement limité leur accès aux programmes de leadership de haut niveau.

Le programme permettra aux cadres noir•es de niveaux EX-01, EX-02 ou EX-03 d'améliorer leurs compétences clés en matière de leadership, d'approfondir leur compréhension des principes fondamentaux de la prise de décision au sein du gouvernement et de partager leurs expériences au sein d'une collectivité d'homologues noir•es de confiance et bien intégré•es. Il créera également des occasions de parrainage, encouragera le mentorat et soutiendra la gestion des talents et la progression de carrière.

Le lancement de ce programme fait suite à l'annonce par le gouvernement en février 2024 de 3 initiatives pour faire avancer le plan d'action pour soutenir le personnel noir de la fonction publique, visant à démanteler les obstacles auxquels fait face ce personnel. Les autres initiatives comprennent les améliorations centrées sur les Noir•es apportées par Santé Canada au Programme d'aide aux fonctionnaires, et les services d'évaluation, de conseil et d'accompagnement individualisés de la Commission de la fonction publique pour les fonctionnaires noir•es.

En nous attaquant à ces barrières systémiques, nous avons pris des mesures délibérées pour nous assurer que le plan d'action pour les fonctionnaires noir•es soit guidé par l'engagement des fonctionnaires et des cadres noir•es.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour favoriser un milieu de travail sûr, sain et inclusif, où les fonctionnaires des communautés noires voient leur importante contribution reconnue et se voient offrir toutes les chances de réussir.

Citation

« Des efforts ciblés tels que ce nouveau volet du Programme de développement du leadership exécutif démontrent les mesures concrètes que nous prenons pour aborder et éliminer toutes les formes de racisme et de discrimination anti-Noir•es. Il s'agit d'une occasion unique qui aidera notre fonction publique à devenir encore meilleure en tirant parti de tous ses talents pour mieux servir les Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Au cours de l'exercice 2021-2022, 9 809 fonctionnaires se sont identifié•es comme des personnes noires sur un total de 236 133 dans l'ensemble de l'administration publique centrale, soit 4,2 %. Au total, 168 fonctionnaires cadres se sont identifié•es comme des personnes noires sur un effectif total de 7 200 cadres (2,3 %). Pour plus d'informations sur le plan d'action, les fonctionnaires peuvent communiquer avec le groupe de travail représentant les fonctionnaires des communautés noires à l'adresse suivante : [email protected] .

. Avant le lancement du Programme de leadership pour les cadres des communautés noires, l'École de la fonction publique du Canada avait mis en place avec succès un programme pilote de perfectionnement professionnel de 12 mois à l'intention de 17 cadres des communautés noires et autochtones.

avait mis en place avec succès un programme pilote de perfectionnement professionnel de 12 mois à l'intention de 17 cadres des communautés noires et autochtones. Selon les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2022,11 % du personnel noir de la fonction publique a déclaré avoir été victime de discrimination au travail, comparativement à 6 % chez les personnes non racialisées et non autochtones.

Selon le rapport 2021-2022 sur l'équité en emploi dans la fonction publique du Canada , par rapport aux autres groupes visés par l'équité en matière d'emploi, la proportion de fonctionnaires appartenant aux communautés noires est plus élevée dans la fourchette salariale de 50 000 $ à 74 999 $ et est plus faible dans toutes les autres fourchettes salariales comprises entre 75 000 $ et 250 000 $.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

