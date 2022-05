OTTAWA, ON , le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les minéraux critiques représentent un formidable tremplin pour réaliser l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Que ce soit pour les batteries de véhicules électriques, les panneaux solaires ou les technologies de défense et de sécurité, les minéraux critiques nous sont indispensables au quotidien et alimentent l'innovation dans les domaines des énergies renouvelables et des écotechnologies. À l'heure où la demande de minéraux critiques augmente dans le monde entier, si le Canada renforce son expertise en traitement des minéraux, il peut aspirer à devenir le fournisseur mondial de choix pour une modernisation propre et à la fine pointe.

Dans cette optique, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui pendant la Semaine minière du Canada un appel de propositions pour le Programme de recherche, développement et démonstration sur les minéraux critiques (PRDDMC). Ce volet du programme prévoit l'investissement de 10,95 millions de dollars dans des usines pilotes et des projets destinés à soutenir la création de chaînes de valeur pour les minéraux critiques. Le financement fait partie de l'enveloppe de 47,7 millions de dollars annoncée dans le budget de 2021 pour des activités fédérales de recherche-développement devant faire progresser l'expertise en traitement et en raffinage des minéraux critiques pour batteries.

Pour obtenir du financement du PRDDMC, les demandeurs doivent démontrer que leurs propositions peuvent réduire l'intensité énergétique, l'intensité carbone et l'empreinte écologique du traitement des minéraux critiques, améliorer la productivité et la santé et sécurité au travail, et permettre l'avancement technologique et l'innovation des méthodes de traitement utilisées pour la transformation des matières premières. Dans les usines pilotes, les efforts porteront principalement sur la maturation technologique, selon une échelle de niveaux de maturité bien définie.

Bon nombre de projets de minéraux critiques sont confrontés à des obstacles techniques et des problèmes de traitement particuliers qui peuvent éroder la rentabilité d'une production. Par exemple, les méthodes d'extraction de la plupart des minéraux critiques utilisés dans les technologies d'énergie propre ont tendance à varier selon le site. De plus, la méthode d'extraction doit être adaptée à la minéralogie de chaque gisement, ce qui fait en sorte qu'il est très coûteux et chronophage d'exiger l'adoption d'une stratégie d'exploitation minière. Le programme favorisera le développement de nouvelles technologies pour rentabiliser l'extraction de matières premières afin d'ouvrir, dans le secteur manufacturier, de nouveaux débouchés en aval pour la production, le captage et le stockage d'énergie.

Le gouvernement du Canada collaborera avec les candidats retenus pour favoriser l'adoption d'une méthode plus verte et plus efficace du traitement des minéraux critiques.

Les demandes peuvent être soumises en ligne et la date limite est fixée au 17 juin 2022 à midi (HAE).

Citation

« Pour bâtir une économie verte au Canada, il est essentiel de réduire les émissions aux étapes de l'extraction et du traitement des minéraux critiques. Par le biais du Programme de recherche, développement et démonstration sur les minéraux critiques, nous travaillerons avec les candidats retenus pour développer des idées innovantes et des projets pilotes visant l'amélioration du secteur des minéraux et des mines, qui est essentiel à l'abaissement des émissions, à l'accroissement de notre compétitivité et au renforcement de notre sécurité énergétique. »

Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Financé par le budget fédéral de 2021, le Programme de recherche, développement et démonstration sur les minéraux critiques vise à créer des chaînes de valeur pour les matières premières critiques au pays et à faire du Canada un fournisseur de choix de produits de minéraux critiques à l'échelle mondiale.

un fournisseur de choix de produits de minéraux critiques à l'échelle mondiale. L'appel de propositions est ouvert à toutes les entités canadiennes, notamment les établissements universitaires et les sociétés minières, de même qu'aux administrations provinciales, territoriales, régionales et municipales, y compris leurs ministères et organismes, le cas échéant.

Comme il s'agit d'un programme de trois ans, un seul appel de propositions sera lancé. Les contributions versées aux candidats retenus seront attribuées en fonction du mérite, selon les critères énoncés dans les conditions du programme.

Le budget de 2022 propose de verser jusqu'à 3,8 milliards de dollars en soutien sur six ans dans le cadre de la première stratégie canadienne sur les minéraux critiques. La stratégie prévoit une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars pour soutenir précisément des projets de mise en valeur des minéraux critiques, la priorité étant accordée aux projets de fabrication, de transformation et de recyclage soumis au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, et investira jusqu'à 1,5 milliard de dollars sur sept ans dans des projets d'infrastructures qui favoriseront le développement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

La première stratégie canadienne sur les minéraux critiques visera à faire progresser la mise en valeur de ces ressources essentielles et la création des chaînes de valeur, pour permettre la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir les secteurs technologiques et manufacturiers de pointe.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]