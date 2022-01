Les organisations sélectionnées distribueront l'argent du Fonds de relance des services communautaires à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif.

GATINEAU, QC, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif jouent un rôle de premier plan pour répondre aux besoins des collectivités, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Toutefois, bon nombre d'entre eux ont de la difficulté à se rétablir et à adapter leurs services aux besoins changeants des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a lancé un appel de propositions en vue de sélectionner des financeurs nationaux qui distribueront des fonds à divers organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif pour les aider à s'adapter et à se moderniser afin de soutenir la relance économique dans les collectivités de tout le Canada.

Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement unique de 400 millions de dollars qui aidera les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif à acquérir les outils dont ils ont besoin pour se moderniser et s'adapter aux défis auxquels leur secteur fait face en raison de la pandémie. Le gouvernement sélectionnera des financeurs nationaux en fonction de leur capacité de réaliser une large distribution des fonds dans l'ensemble du secteur des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif, et de collaborer de manière efficace et efficiente à l'administration du Fonds.

Plus précisément, les financeurs nationaux :

mettront en place des portails ouverts de présentation de demandes;

communiqueront avec les diverses collectivités du Canada ;

; évalueront les besoins au niveau communautaire;

distribueront les fonds.

Le gouvernement invite trois organismes qui satisfont aux critères à soumettre une proposition : Fondations communautaires du Canada, Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne. Les autres organismes peuvent également se renseigner au sujet du processus de sélection des financeurs nationaux ou de présentation d'une proposition.

Une fois sélectionnés, les financeurs nationaux concevront leurs propres processus de demande pour choisir les bénéficiaires admissibles pour des projets de modernisation et d'adaptation du Fonds de relance des services communautaires. L'appel de propositions pour devenir un financeur national est ouvert jusqu'au 21 février 2022. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la page de financement.

« Les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif jouent un rôle fondamental pour soutenir les collectivités du Canada, ce qui est particulièrement vrai pendant la pandémie. Grâce au Fonds de relance des services communautaires, notre gouvernement sera présent pour appuyer ce secteur essentiel pendant qu'il se rétablit et s'adapte aux besoins changeants des Canadiens. Les financeurs nationaux sélectionnés sont importants à la distribution efficace de l'argent de ce fonds à des organismes de tout le pays. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le Fonds de relance des services communautaires prend appui sur la réussite du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire de 350 millions de dollars, grâce auquel le gouvernement a financé plus de 11 570 projets desservant des populations vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

En tant que financeurs nationaux pour le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, Fondations communautaires du Canada , Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne ont démontré leur capacité à distribuer des fonds dans le secteur des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif de manière équitable, efficace et efficiente.

, Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne ont démontré leur capacité à distribuer des fonds dans le secteur des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif de manière équitable, efficace et efficiente. Plus de quatre organismes de bienfaisance sur dix sont toujours confrontés à des baisses de revenus, et 56 % des organismes de bienfaisance éprouvent des difficultés, ce qui met leur rétablissement en péril, selon l'Enquête sectorielle Nouvelle étude : La relance sera difficile pour certains organismes caritatifs canadiens publiée en août 2021 par Imagine Canada.

publiée en août 2021 par Imagine Canada. Le Fonds de relance des services communautaires a d'abord été annoncé dans le budget de 2021 et prévoyait un engagement à verser 400 millions de dollars pour aider les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif à s'adapter et à se moderniser afin de mieux soutenir la relance économique dans les collectivités canadiennes.

