Le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures pour les postes de commissaire aux langues autochtones et de directeurs

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2020 /CNW/ - La mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, une loi qui soutient les efforts des peuples autochtones pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues, est une priorité pour le gouvernement du Canada.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que l'avis de possibilité de nomination, qui sollicite des candidatures pour les postes de commissaire (1) aux langues autochtones et de directeurs (jusqu'à 3), a été affiché sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Le commissaire et les directeurs travailleront avec les peuples autochtones et leurs gouvernements respectifs; d'autres instances dirigeantes, communautés et organisations; les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires; et tous les Canadiens pour soutenir le travail autodéterminé des peuples autochtones dans la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le commissaire, qui sera soutenu par un maximum de trois directeurs, se fera le champion des langues autochtones. Il dirigera le Bureau indépendant du commissaire aux langues autochtones.

Pour s'acquitter de ce rôle, les candidats qualifiés doivent connaitre et comprendre les communautés et cultures autochtones, ainsi que les langues et dialectes qui leur sont associés, en plus d'être au fait de la vitalité de ces langues et des menaces qui pèsent sur elles. Les candidats doivent également avoir de l'expérience dans un rôle de direction de haut niveau dans les secteurs privé, public ou à but non lucratif. Une description détaillée des études, de l'expérience, des connaissances, des compétences et des aptitudes requises pour les postes est fournie dans l'avis.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Un comité de sélection modifié comprenant des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis a été créé pour examiner les candidatures et recommander des candidats en fonction des principales responsabilités du commissaire et des directeurs telles qu'elles sont énoncées dans la Loi, et pour veiller à ce que la sélection du commissaire et des directeurs soit directement éclairée par les perspectives autochtones.

L'avis reflète les commentaires reçus lors des plus récentes consultations. Il tient aussi compte de ce que nous avons entendu lors des consultations entourant l'élaboration de la Loi sur les langues autochtones, ainsi que du travail en cours avec nos partenaires autochtones.

Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur candidature. Postulez maintenant!

« La possibilité de nomination du commissaire aux langues autochtones et des directeurs marque une étape concrète dans la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones. Les commentaires que nous avons reçus lors de nos consultations avec les peuples autochtones se refléteront dans ce processus de sélection, et je suis convaincu que le comité de sélection - qui comprend une forte représentation autochtone - recommandera les meilleurs candidats pour aider les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans leur cheminement vers la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Dans son appel à l'action no 15, la Commission de vérité et réconciliation demande au gouvernement fédéral « de nommer, à la suite de consultations avec les groupes autochtones, un commissaire aux langues autochtones Plus précisément, nous demandons que ce commissaire soit chargé de contribuer à la promotion des langues autochtones et de présenter des comptes rendus sur l'efficacité du financement fédéral destiné aux initiatives liées aux langues autochtones. »

Le 21 juin 2019, la Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale. Son principal objectif est de promouvoir l'utilisation des langues autochtones et de soutenir les efforts des peuples autochtones pour se les réapproprier, les revitaliser, les maintenir et les renforcer.

La Loi établit également le Bureau du commissaire aux langues autochtones, qui est composé d'un commissaire à temps plein et d'un maximum de trois directeurs à temps plein qui représentent les intérêts des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse.

Le Bureau est une organisation indépendante et sans lien de dépendance avec la Couronne.

Comme le stipule la Loi sur les langues autochtones, le ministre du Patrimoine canadien est tenu de consulter divers gouvernements et autres instances dirigeantes autochtones ainsi que diverses organisations autochtones sur la nomination du commissaire aux langues autochtones et d'un maximum de trois directeurs. Les commentaires reçus serviront à orienter la nomination et le rôle du commissaire et des directeurs.

Notre travail conjoint en vue de la mise en œuvre complète de la Loi témoigne de notre engagement à l'égard de la relation Couronne-Autochtones et de l'importance d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation, de collaboration et de renouvellement.

Étant donné la nature, la portée et le rôle uniques du commissaire aux langues autochtones et des directeurs, la composition du comité de sélection a été modifiée pour inclure des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, garantissant ainsi que le processus de sélection est directement éclairé par les perspectives autochtones.

