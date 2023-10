GATINEAU, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à améliorer la qualité de vie des aînés canadiens afin qu'ils puissent vieillir en toute dignité et en ayant une liberté de choix.

Aujourd'hui, le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., a lancé un processus visant à accorder du financement sur plusieurs années à des projets qui contribueront à accroître l'inclusion sociale des aînés dans les collectivités partout au Canada. Les organismes admissibles pourront recevoir jusqu'à 5 millions de dollars sur cinq ans en présentant une demande de financement pour le volet Projets pancanadiens du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) dans le cadre de l'appel d'énoncés de projets de 2023‑2024.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions qui offre du financement pour des projets qui ont une incidence positive sur la vie des aînés. En donnant plus d'autonomie aux aînés et aux organismes qui leur viennent aide, le PNHA permet aux aînés de vieillir comme ils l'entendent.

Les organismes sont invités à présenter une demande de financement pour des initiatives qui reposent sur des approches collaboratives et novatrices afin de renforcer la capacité communautaire et accroître l'inclusion sociale des aînés vulnérables.

L'appel d'énoncés de projets est ouvert jusqu'au 15 novembre 2023. Pour savoir comment présenter une demande, consultez la page Financement : Projets pancanadiens dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Citation

« Lorsque les aînés sont mieux connectés, plus engagés et plus actifs au sein de leur communauté, tout le monde en sort gagnant. Nous voulons donc soutenir les organismes qui créent des communautés plus inclusives et donnent aux aînés les outils dont ils ont besoin pour vieillir comme ils l'entendent. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays.

. D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays. Le volet Projets pancanadiens du programme Nouveaux Horizons pour les aînés finance des projets pluriannuels qui s'appuient sur des approches collaboratives et novatrices pour renforcer la capacité communautaire et accroître l'inclusion sociale des aînés vulnérables.

L'appel d'énoncés de projets précédent du programme Nouveaux Horizons pour les aînés s'est déroulé du 6 décembre 2018 au 21 janvier 2019. Cet appel était axé sur les projets visant à accroître l'inclusion sociale des aînés grâce à des approches collaboratives et novatrices.

appel était axé sur les projets visant à accroître l'inclusion sociale des aînés grâce à des approches collaboratives et novatrices. Au total, les projets pancanadiens financés dans le cadre de l'appel d'énoncés de projets de 2018‑2019 ont reçu plus de 57 millions de dollars pour leurs plans et projets d'impact collectif. La plupart des projets prendront fin à l'automne 2024.

