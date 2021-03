GATINEAU, QC, le 2 mars 2021 /CNW/ - Chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à mettre fin à l'itinérance chronique partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé le lancement de Tout le monde compte 2021, un dénombrement ponctuel coordonné à l'échelle nationale de l'itinérance, effectué en partenariat avec les communautés canadiennes entre le 1er mars et le 30 avril 2021. Toutes les communautés du Canada sont invitées à participer.

Les dénombrements ponctuels contribuent à brosser un portrait de l'itinérance aux échelons communautaire et national. Ils permettent de compter les personnes et les familles qui passent la nuit dans les refuges, les logements de transition ou à l'extérieur; et ils incluent un sondage permettant de saisir des données démographiques telles que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, l'appartenance à un peuple autochtone et le statut d'ancien combattant. Les dénombrements aident les communautés à mieux déterminer les besoins des personnes en situation d'itinérance et à mieux coordonner les mesures de soutien locales et personnalisées qui sont fournies.

Cette année, ces dénombrements permettront de recueillir d'importantes données sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur l'itinérance au Canada. L'approche du dénombrement ponctuel de cette année a été modifiée pour que les communautés puissent respecter les consignes de santé publique et réaliser leurs dénombrements de manière sécuritaire. On a offert aux communautés des séances de formation virtuelles sur la manière d'adapter leur méthodologie afin de répondre aux défis et aux risques locaux. On les a également invitées à consulter leurs autorités sanitaires locales, qui les aideront à élaborer l'approche la plus sûre pour leur région.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre. Cette année, les dénombrements ponctuels nous éclaireront sur les effets qu'a eu la pandémie de COVID-19 sur l'itinérance dans les communautés. Nous nous en servirons pour trouver des solutions qui répondent aux besoins et au vécu de la population des sans-abri, alors que nous nous efforçons de mettre fin à l'itinérance chronique au pays. »

- Le ministre la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

Les dénombrements ponctuels coordonnés sont des initiatives communautaires menées dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ils fournissent des renseignements essentiels aux communautés au sujet des personnes en situation d'itinérance, ce qui permet de cerner leurs besoins et de planifier en conséquence l'affectation des ressources communautaires.

Les résultats préliminaires des dénombrements ponctuels seront connus au milieu de l'automne, et un tableau complet sera prêt au printemps 2022. Le gouvernement du Canada utilisera ensuite ces données pour élaborer des politiques et des programmes de prévention et de réduction de l'itinérance.

utilisera ensuite ces données pour élaborer des politiques et des programmes de prévention et de réduction de l'itinérance. Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance a été lancée en 2019. Elle appuie les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, plus particulièrement dans le but d'aider les Canadiens les plus vulnérables à demeurer dans un logement sûr, stable et abordable et de réduire de 50 % l'itinérance chronique à l'échelle nationale d'ici 2027-2028.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a investi 2,2 milliards de dollars sur 10 ans afin d'élargir et de prolonger le financement fédéral en matière d'itinérance.

a investi 2,2 milliards de dollars sur 10 ans afin d'élargir et de prolonger le financement fédéral en matière d'itinérance. En novembre 2020, dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a annoncé 299,4 millions de dollars de plus en faveur de Vers un chez-soi pour 2021-2022. Ces fonds permettront aux communautés d'élargir les mesures de santé et de sécurité visant à prévenir la propagation de la COVID-19 chez les personnes en situation d'itinérance. Ils aideront également à éviter que les Canadiens à risque ne se trouvent en situation d'itinérance, et ce, grâce à des interventions ciblées et à des solutions d'hébergement permanentes.

