OTTAWA, ON, le 25 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« Il y a soixante-quinze ans, le 2e Bataillon du Princess Patricia's Canadian Light Infantry prenait position sur la cote 677 surplombant la vallée de Kapyong, lors d'un moment crucial de la guerre de Corée.

En infériorité numérique mais résolus, les « Patricia » ont tenu tête à un assaut ennemi soutenu dans la nuit du 24 avril 1951. Même si leurs actions ont contribué à stopper une avancée qui menaçait la stabilité de la République de Corée, ce succès a eu un coût humain et financier élevé : 10 Canadiens ont perdu la vie et 23 autres ont été blessés au cours de cette bataille qui a duré deux jours et deux nuits.

La bataille de Kapyong n'a pas été la dernière fois que les troupes canadiennes ont essuyé des tirs ennemis pendant la guerre de Corée. Sur terre, en mer et dans les airs, elles ont fait face à des menaces constantes aux côtés des alliés des Nations Unies jusqu'à l'armistice qui a mis fin aux combats en 1953.

En se joignant à la force multinationale des Nations Unies pour soutenir la République de Corée pendant et après la guerre, le Canada a contribué à démontrer une vision précoce de la sécurité collective. Une vision qui a démontré comment les nations, en s'unissant, peuvent façonner le cours de l'histoire.

Ces leçons restent d'actualité. Alors que les principes de la démocratie, de l'État de droit et de la souveraineté nationale sont constamment mis à l'épreuve, l'héritage de la guerre de Corée offre un exemple durable à la communauté internationale. Il souligne l'importance cruciale de la coopération entre alliés et partenaires.

En ce 75e anniversaire de la bataille de Kapyong, nous rendons hommage aux personnes qui ont servi pendant la guerre de Corée et nous souvenons des Canadiens et Canadiennes qui ont donné leur vie pour un monde plus sûr et plus pacifique. »

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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