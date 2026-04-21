Un Réseau de représentants issus des agences de développement régional du Canada ainsi que des provinces et territoires qui se réuniront pour promouvoir le commerce intérieur et renforcer l'économie

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Dans un monde en constante évolution, le Canada diversifie ses partenariats commerciaux à l'étranger et à bâtir une économie plus forte au pays. Cela inclut la réduction des barrières internes et l'amélioration du commerce intérieur de notre pays afin de rendre l'économie canadienne plus unifiée, plus forte et plus autonome.

Le gouvernement du Canada lance le Réseau des commissaires au commerce intérieur afin de promouvoir le commerce intérieur et les possibilités qui s’offrent aux entreprises (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), ainsi que l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, ont annoncé le lancement du Réseau des commissaires au commerce intérieur. Le Réseau est composé de représentants de chaque province, territoire et agence de développement régional (ADR) fédérale travaillant tous en étroite collaboration.

Le Réseau aidera à soutenir le commerce intérieur auprès des petites et moyennes entreprises (PME). Cette stratégie de liens interentreprises contribuera à faciliter les partenariats et renforcent le commerce, et en ouvrant des portes aux entreprises canadiennes afin qu'elles puissent explorer des occasions de promouvoir le commerce intérieur, comme les missions et les événements commerciaux au pays.

Le Réseau s'appuie sur le travail continu des agences de développement régional pour aider les entreprises à s'adapter aux réalités commerciales changeantes. Cela inclut une prise en charge par l'Initiative régionale de réponse tarifaire et les programmes Croissance économique régionale par l'innovation ainsi qu'un soutien aux chambres de commerce locales à l'échelle du pays, aux organismes provinciaux et territoriaux ainsi qu'aux associations industrielles dans la préparation et la réalisation des missions commerciales nationales.

Citations

« Pour bâtir une seule économie canadienne, il faut une étroite coordination entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, ainsi que les entreprises et les industries canadiennes. Situées dans toutes les régions du pays, les ADR sont particulièrement bien placées pour amplifier la participation des entreprises au commerce intérieur en raison de leurs liens directs avec les PME, des relations locales et des réseaux nationaux. C'est une excellente nouvelle pour l'économie et les entreprises des Prairies. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le Réseau des commissaires au commerce intérieur offrira aux entreprises canadiennes la possibilité de s'adapter, de nouer des liens et de se développer au Canada. Il s'inscrit dans notre stratégie globale visant à renforcer le commerce interprovincial et à créer une économie canadienne unifiée, qui offre davantage de possibilités aux entreprises canadiennes et qui permette aux Canadiens de gagner davantage. »

-L'honorable Dominic LeBlanc, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« La force d'une économie passe par celle de ses régions. En bâtissant une économie canadienne plus unifiée, nous éliminons les obstacles qui freinent la croissance d'un marché intérieur fort et intégré qui sera bénéfique à toutes nos régions. Le Réseau des délégués commerciaux nationaux ouvrira de nouvelles occasions d'affaires concrètes pour les PME du Québec et les industries canadiennes. C'est en misant sur les partenariats entre les régions que nous aidons nos entreprises à croître, innover et prospérer ici, au Canada. »

-L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les agences de développement régional sont sur le terrain dans des communautés partout au Canada, aidant les entreprises à transformer leurs forces locales en nouvelles possibilités. Grâce au soutien de l'APECA dans le Canada atlantique, ce réseau aidera les entreprises à établir des liens, à prendre de l'expansion et à bâtir une économie canadienne plus résiliente. »

-L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les habitants de la Colombie-Britannique sont ambitieux et innovants ; ils s'appuient sur leurs atouts dans des secteurs aussi variés que la technologie, les sciences de la vie, l'énergie, l'industrie manufacturière et bien d'autres encore pour trouver des occasions de croissance partout dans le monde et ici même, au Canada. Lorsque les entreprises de tout le pays font du commerce entre elles, nous créons des emplois de qualité et contribuons à la solidité de l'économie canadienne. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan)

« L'innovation locale est un moteur de la prospérité nationale. En bâtissant une économie canadienne unifiée, nous renforçons les liens entre les communautés, les entreprises et les marchés partout au Canada. En investissant dans les agences de développement régional, le nouveau gouvernement du Canada aide les entreprises à étendre leurs réseaux commerciaux, à exploiter de nouvelles occasions et à grandir tant au pays qu'à l'étranger. »

-L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

« En donnant aux entreprises canadiennes les moyens de prospérer, nous contribuons à bâtir un avenir meilleur pour toutes les générations. Grâce au RCCI, FedNor aidera à protéger les entreprises tout en renforçant la main-d'œuvre, qui reflétera ainsi l'expertise des partenaires de tout le Nord de l'Ontario. Ce Réseau créera de réelles occasions pour les entreprises et les travailleurs, ici même, chez nous. »

-L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor)

« Les entreprises et les innovateurs sont l'épine dorsale de notre économie, et bon nombre d'entre eux cherchent à utiliser l'intelligence artificielle pour stimuler la productivité. Le gouvernement du Canada est déterminé à accroître l'industrie de l'IA au pays, à favoriser l'adoption de l'IA et à bâtir une infrastructure numérique souveraine. La mise à profit de l'IA tout en renforçant la confiance dans son développement et son déploiement responsables favorisera la croissance et la prospérité partagée dans [la région] et partout au pays. »

-L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev)

Faits en bref

Chaque année, autour de 530 milliards de dollars de biens et services traversent les frontières provinciales et territoriales. Cela équivaut à près de 20 % du produit intérieur brut du Canada.

On estime que l'élimination de toutes les barrières commerciales intérieures, qu'elles soient fédérales, provinciales et territoriales, pourrait faire grimper le PIB de jusqu'à 200 milliards de dollars au fil du temps, ce qui équivaut à 5 100 $ par personne.

Le gouvernement fédéral ainsi que les provinces et territoires prennent des mesures pour éliminer les barrières commerciales interprovinciales, notamment en supprimant les exceptions fédérales à l'Accord de libre-échange canadien, en éliminant les barrières fédérales par le truchement de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre , et en mettant en œuvre le récent Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de biens.

, et en mettant en œuvre le récent Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de biens. Le gouvernement du Canada a lancé la politique « Achetez canadien » afin d'aider à créer une chaîne d'approvisionnement canadienne solide, notamment en donnant la priorité aux fournisseurs canadiens ainsi qu'aux biens et services fabriqués au Canada autant que possible.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Gabriel Brunet, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]