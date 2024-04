GATINEAU, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire enrichissent notre patrimoine linguistique et jouent un rôle vital dans le renforcement de la main-d'œuvre et de l'économie du Canada. Le gouvernement du Canada continue de favoriser la vitalité économique de ces communautés et le bien‑être des personnes qui y vivent en s'assurant qu'elles disposent des mesures de soutien dont elles ont besoin pour trouver un emploi et réussir dans leur carrière.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé le premier appel de propositions pour le volet Services d'aide à l'emploi dans le cadre du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le financement de 231 millions de dollars sur cinq ans (2024-2025 à 2028-2029) appuiera les organismes dont l'objectif est de renforcer la prospérité économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays.

Le nouveau volet Services d'aide à l'emploi témoigne de la vision globale du gouvernement, celle d'une francophonie canadienne forte, de communautés d'expression anglaise dynamique‎s au Québec et d'un bilinguisme qui reconnaît notre patrimoine linguistique francophone et anglophone.

Les organismes de communautés de langue officielle en situation minoritaire sans but lucratif et à but lucratif et les organismes autochtones qui servent une communauté autochtone dont la première langue officielle - l'anglais ou le français - est la langue minoritaire de cette communauté peuvent demander du financement dans le cadre de cet appel de propositions. Les projets admissibles à cet appel de propositions doivent fournir l'un des quatre services suivants : aide à la recherche d'emploi, counseling et services de gestion de cas, services sans assistance et autres activités liées aux services d'aide à l'emploi.

Le nouveau volet Services d'aide à l'emploi est l'une des plus importantes initiatives du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration du gouvernement du Canada, qui vise à s'assurer que les personnes vivant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont en mesure de trouver, d'obtenir et de conserver un emploi. Jusqu'à 43 000 Canadiens et Canadiennes auront accès aux services d'aide à l'emploi chaque année et ceux-ci seront offerts par des organismes qui comprendront les besoins particuliers des personnes faisant partie des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les organismes ont jusqu'au 20 juin 2024 pour présenter une demande de financement.

Les organismes qui souhaitent présenter une demande sont invités à le faire par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions. La création d'un compte sur ce portail est un processus ponctuel; les organismes peuvent ensuite présenter une demande pour diverses possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé. Pour en savoir plus sur les conditions d'admissibilité et les modalités de présentation des demandes, veuillez consulter la page du volet Services d'aide à l'emploi sur Canada.ca.

L'annonce d'aujourd'hui montre l'engagement du gouvernement à l'égard de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, de la protection et de la promotion des deux langues officielles du Canada, de la préservation du français et de la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au Canada.

Citation

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire font rayonner le français et l'anglais partout au Canada. Pour garantir la réussite des Canadiens et Canadiennes, il est essentiel de s'assurer qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils cherchent un emploi. Le nouveau volet Services d'aide à l'emploi souligne notre engagement à accroître la vitalité des communautés de langue officielle partout au Canada. J'encourage vivement les organismes admissibles à présenter une demande. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

Les faits en bref

Les francophones hors Québec sont confrontés à un taux de chômage plus élevé (7,6 %) et à un taux de participation plus faible (66,5 %) que la majorité de la population anglophone (Statistique Canada, 2021). De plus, la population francophone hors Québec continue de diminuer, tandis que la population anglophone, elle, continue de croître.

Le nouveau volet Services d'aide à l'emploi, annoncé dans le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-Promotion-Collaboration (Pilier 3 : Des mesures fortes pour appuyer la vitalité des communautés), aidera les organismes locaux des communautés de langue officielle en situation minoritaire à offrir des services d'aide à l'emploi aux communautés anglophones du Québec et aux communautés francophones à l'extérieur du Québec, dans la langue officielle minoritaire. Le Plan d'action prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer sept ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées, qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Emploi et Développement social Canada travaille directement avec la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique sur un projet visant à offrir des services d'aide à l'emploi dans cette province. Ce projet appuiera une solide collaboration entre les organismes des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Colombie‑Britannique.

travaille directement avec la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique sur un projet visant à offrir des services d'aide à l'emploi dans cette province. Ce projet appuiera une solide collaboration entre les organismes des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Colombie‑Britannique. En juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada , a reçu la sanction royale. Cette loi contribue à moderniser et à renforcer le régime linguistique du Canada et apporte des avantages considérables aux Canadiens et Canadiennes, tout en tenant compte de leurs antécédents et expériences linguistiques distincts.

Produits connexes

Liens connexes

Le nouveau volet Services d'aide à l'emploi du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire est l'une des plus importantes initiatives du Plan d'action pour les langues officielles 2023‑2028 : Protection-promotion-collaboration du gouvernement du Canada, qui vise à s'assurer que les personnes vivant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont en mesure de trouver, d'obtenir et de conserver un emploi. Jusqu'à 43 000 Canadiens et Canadiennes auront accès aux services d'aide à l'emploi chaque année et ceux-ci seront offerts par des organismes qui comprendront les besoins particuliers des personnes faisant partie des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les organismes ont jusqu'au 20 juin 2024 pour présenter une demande de financement.

Les projets admissibles au volet Services d'aide à l'emploi doivent porter sur une ou plusieurs des activités suivantes liées aux services d'aide à l'emploi, qui sont menées auprès de clients des communautés de langue officielle en situation minoritaire :

1) aide à la recherche d'emploi;

2) counseling ou services de gestion de cas;

3) services sans assistance;

4) autres activités liées aux services d'aide à l'emploi qui ne sont pas mentionnées dans les autres catégories.

Projets et activités

Le Ministère acceptera les propositions des organismes montrant qu'ils répondent aux objectifs du volet Services d'aide à l'emploi :

en fournissant des services d'aide à l'emploi par l'intermédiaire d'organismes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en se fondant sur une compréhension des besoins particuliers des communautés quant au marché du travail (en adoptant une approche « par et pour les communautés »);

en intégrant les services de ces organismes aux systèmes plus vastes de prestation de services liés aux compétences et à l'emploi des provinces et des territoires pour mieux répondre aux besoins des clients, y compris par les communications et les références bidirectionnelles.

Le Ministère se réserve le droit d'évaluer les projets de manière comparative et collective. La priorité peut être accordée aux projets proposés qui répondent à l'un des critères suivants ou à une combinaison de ces critères :

fournir des services dans plus d'une des quatre activités définies liées aux services d'aide à l'emploi;

établir et maintenir des relations de collaboration avec d'autres fournisseurs de services qui contribuent au succès du modèle de service (comme les secteurs, les régions ou les industries, ou avec des groupes communautaires/sans but lucratif, des établissements d'enseignement ou d'autres fournisseurs de services);

contribuer à la couverture pancanadienne en servant de plus grandes zones où se trouvent des clients des communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris ceux vivant dans des régions rurales ou éloignées;

servir les personnes vivant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire ayant des identités intersectionnelles (d'autres groupes sous-représentés, comme les personnes 2ELGBTQI+, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les femmes ou les jeunes).

Les projets doivent se terminer au plus tard le 31 mars 2029.

Demandeurs admissibles

Les types d'organismes suivants peuvent poser leur candidature :

les organismes sans but non lucratif des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

les organismes à but lucratif des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

les organismes autochtones qui servent une communauté autochtone dont la première langue officielle - le français ou l'anglais - est la langue minoritaire de la province ou du territoire.

Un organisme des communautés de langue officielle en situation minoritaire se définit comme un organisme dont la mission ou le mandat fait en sorte que la majorité des ressources sont principalement consacrées au soutien de ses membres à l'échelle nationale, provinciale, régionale ou locale, ce qui comprend les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle.

Les organismes qui souhaitent présenter une demande sont invités à le faire par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions. La création d'un compte sur ce portail est un processus ponctuel; les organismes peuvent ensuite présenter une demande pour diverses possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé.

