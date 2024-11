OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Partout au Canada, des jeunes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Qu'il s'agisse des pressions liées aux médias sociaux ou des incertitudes quant à l'avenir découlant de l'accessibilité financière, des conflits mondiaux, du changement climatique et plus encore, les jeunes grandissent avec des réalités différentes. Il est essentiel que tous les jeunes aient accès en temps voulu aux mesures de soutien et aux services appropriés offerts dans leur communauté, par l'intermédiaire d'organismes en lesquels ils ont confiance.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a lancé aujourd'hui le premier appel de propositions dans le cadre du Fonds pour la santé mentale des jeunes. Les organismes peuvent présenter une demande de financement pour des projets visant à améliorer l'accès des jeunes aux soins communautaires de santé mentale au Canada. Ces projets amélioreront l'accès des jeunes, y compris les populations mal desservies et les jeunes Autochtones, aux mesures de soutien et aux services de santé mentale qui sont offerts dans leur communauté et qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Cet appel de propositions ouvert s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 500 millions de dollars sur 5 ans prévu dans le budget de 2024 pour créer le Fonds pour la santé mentale des jeunes, qui contribuera à améliorer de façon durable et significative la santé mentale des jeunes et de leurs familles.

Le Fonds aidera les organismes communautaires à élargir les services de santé mentale qu'ils offrent aux jeunes, à renforcer leurs capacités, à combler les lacunes et à s'assurer qu'ils sont intégrés dans le système de santé général. Le Fonds aidera également les organismes communautaires à établir des liens avec les réseaux de services intégrés pour les jeunes ou les systèmes de santé provinciaux et territoriaux. La date limite pour présenter une proposition est le 22 janvier 2025.

Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires partout au pays afin de nous assurer que tous les jeunes ont un accès facile et équitable aux services de santé mentale, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Grâce à des initiatives comme le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes, nous montrons à nos jeunes que leur santé mentale est une priorité.

« Nous devons rencontrer les jeunes là où ils en sont, et leur offrir les aides à la santé mentale dont ils ont besoin. Les organismes de santé communautaire sont essentiels pour garantir aux jeunes l'accès aux traitements et aux ressources, quel que soit leur lieu de résidence. Une bonne santé mentale est primordiale pour que les jeunes puissent atteindre leur plein potentiel. Nous serons là pour veiller à ce que les organismes de tout le Canada aient accès aux outils dont ils ont besoin pour aider les jeunes à réussir et à s'épanouir. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'accès à des services de santé mentale efficaces et adaptés à la culture n'est pas seulement une nécessité, c'est une bouée de sauvetage. Ce financement permettra d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et la qualité des services de bien-être mental pour les jeunes des Premières nations, des Inuits et des Métis dans les communautés de l'ensemble du Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes déterminés à fournir aux jeunes, ainsi qu'à leurs familles et à leurs réseaux de soutien, des outils pour renforcer leur résilience et protéger leur bien-être mental. Les mesures de soutien et les services de santé mentale doivent être facilement accessibles et répondre aux besoins des jeunes. Les organismes communautaires sont au cœur de cet effort, puisqu'ils offrent des soins sur mesure et adaptés à la culture qui responsabilisent les jeunes et renforcent nos collectivités. Nous sommes impatients de voir les projets novateurs que les organismes de partout au pays présenteront. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Près des deux tiers des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 25 ans, et près de la moitié avant 18 ans.

Le suicide est l'une des principales causes de décès chez les personnes de 15 à 34 ans. Le taux de suicide chez les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans est 5 à 6 fois plus élevé que dans la population non autochtone.

Le Fonds pour la santé mentale des jeunes appuie des mesures de soutien et des services de mieux-être mental adaptés aux Autochtones et fondés sur les distinctions qui répondent aux besoins des jeunes des Premières Nations, des jeunes Inuits et des jeunes Métis. Services aux Autochtones Canada travaillera en étroite collaboration avec les partenaires autochtones afin d'administrer le financement pour ces populations au moyen des structures et des processus existants.

Si vous pensez au suicide ou si vous craignez qu'une personne que vous connaissez y pense, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour obtenir un soutien en anglais ou en français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

Pour plus d'informations sur l'admissibilité à cet appel de propositions et sur les modalités de candidature, consultez Fonds pour la santé mentale des jeunes : Appel de propositions 2024.

