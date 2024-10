Le Fonds aidera les communautés et organisations issues de la diversité à raconter leur histoire et à favoriser la diversité des voix dans les secteurs des médias et des industries culturelles.

GATINEAU, QC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Nous avons tous et toutes un rôle à jouer afin de combattre la discrimination et de rendre le Canada plus juste, plus sécuritaire et plus inclusif. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire entendre des voix diverses dans les médias et les industries culturelles afin que leurs expériences et points de vue soient mieux représentés.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau Fonds pour la diversité des voix qui appuiera des mesures incitatives et des projets visant à encourager une plus grande participation des communautés issues de la diversité au sein des médias et des industries culturelles. Ce fonds sera conforme aux objectifs du Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Comme il l'a annoncé dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur 3 ans dans cette mesure (3 millions en 2024-2025 et 2025-2026, et 4 millions en 2026-2027). Les sommes, qui seront affectées principalement aux industries canadiennes des écrans, des médias et du journalisme, seront versées par l'intermédiaire du Fonds pour la diversité des voix du ministère du Patrimoine canadien. Ce programme vise à aider les communautés et organisations issues de la diversité, y compris les communautés autochtones, noires et racisées, les minorités religieuses, les groupes 2ELGBTQI+ et les personnes ayant un handicap, à mieux présenter leurs histoires, expériences et perspectives dans les médias et les industries culturelles, ce qui permettra à la population canadienne d'apprécier et de mieux comprendre la diversité du Canada.

Le Fonds soutiendra les occasions de mentorat, de formation et de perfectionnement professionnel pour les membres de communautés issues de la diversité, à tous les stades de leur carrière, afin d'accroître leur intégration aux médias et aux industries culturelles. Il financera également des stages et des placements professionnels afin d'offrir de la formation et de l'expérience sur le terrain.

Le Fonds sera administré par les 3 programmes existants ci-dessous qui se concentreront sur les industries suivantes :

Le Fonds des médias du Canada ciblera la télévision, les médias numériques, l'industrie des écrans et la production cinématographique;

ciblera la télévision, les médias numériques, l'industrie des écrans et la production cinématographique; Le volet Initiatives collectives du Fonds du Canada pour les périodiques et l'Initiative pour le journalisme local seront destinés aux magazines et aux journaux locaux, à la presse écrite, aux radios et télévisions communautaires, et aux services de nouvelles en ligne.

Consultez régulièrement la page Web du Fonds pour la diversité des voix afin de ne pas manquer les nouvelles occasions de financement et le lancement des appels de candidatures des différents programmes.

Visitez le site Web du Fonds des médias du Canada pour connaitre les détails de son volet de programmation, qui sera lancé en novembre.

Citations

« Nous encourageons les Canadiennes et Canadiens à bien saisir et apprécier toute la diversité de notre pays par l'entremise des médias et des industries culturelles. C'est pourquoi nous soutenons les efforts visant à refléter fidèlement les voix, les expériences et les perspectives des communautés et organisations canadiennes issues de la diversité. Le Fonds pour la diversité des voix est un autre outil qui nous aidera à apporter des changements significatifs en vue de faire progresser l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité, tout en nous attaquant au racisme et à la discrimination sous toutes leurs formes. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Notre industrie audiovisuelle a prospéré grâce à la créativité des artisans autochtones et canadiens. Ils sont au cœur de notre industrie, offrant des perspectives uniques qui trouvent écho auprès du public d'ici et d'ailleurs. Grâce à des mesures comme le Fonds pour la diversité des voix, le Fonds des médias du Canada pourra en faire encore plus pour aider les créateurs des communautés issues de la diversité à se faire entendre et à enrichir la mosaïque de récits qui nous définissent en tant que pays : notre diversité, notre histoire et nos expériences collectives. »

- Valerie Creighton, présidente et chef de la direction, Fonds des médias du Canada

Liens connexes

Fonds pour la diversité des voix

Le gouvernement du Canada lance le Plan d'action canadien de lutte contre la haine

Consultations sur le Fonds pour la diversité des voix

SOURCE Patrimoine canadien

