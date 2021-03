OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - La vaccination est l'un des meilleurs moyens de protection contre la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses graves. Le gouvernement du Canada est conscient que la participation des communautés est importante pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et pour que chacun ait les renseignements exacts dont il a besoin pour prendre une décision éclairée sur la vaccination.

Dans cette optique, la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui le lancement du Défi de l'innovation communautaire des vaccins.

Dans le cadre du Défi, les gens sont invités à proposer, individuellement ou en équipe, des idées originales en vue de campagnes de communication visant les groupes au sein de leur communauté qui sont touchés de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Vingt finalistes, choisis par un groupe d'experts, recevront 25 000 $ pour donner corps à leurs idées et lancer leurs campagnes. Un grand prix de 100 000 $ sera attribué à un lauréat à la fin du Défi à réinvestir pour soutenir la santé de leur communauté.

La participation des collectivités est un moyen de renforcer de façon plus efficace la confiance à l'égard des vaccins chez les groupes mal desservis et touchés de façon disproportionnée par la COVID-19. Le Défi encourage les gens à contribuer à faire connaître les vaccins contre la COVID-19 et à inspirer confiance à l'égard de ceux-ci de façon originale et adaptée aux communautés et aux cultures.

La vaccination sauve des vies et contribue à prévenir et à limiter la propagation de maladies infectieuses graves. Pour protéger les Canadiens contre COVID-19 et d'autres maladies, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires et des communautés pour renforcer la confiance à l'égard des vaccins en améliorant l'accès à des renseignements fiables, exacts et à jour sur les vaccins et en aidant les communautés à transmettre l'information dans leurs propres mots avec l'aide de personnes de confiance.

Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins est l'une des initiatives menées par le gouvernement du Canada pour collaborer avec des partenaires et des intervenants afin d'accroître la confiance à l'égard des vaccins et d'éliminer les obstacles à leur acceptation et à leur adoption. Le Fonds de partenariat d'immunisation fait partie de ces initiatives.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos proches, nos voisins et notre communauté contre la COVID-19. Il est important de se faire vacciner lorsque c'est son tour. Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins reconnaît le rôle primordial que jouent les communautés pour aider à accroître la confiance à l'égard des vaccins, surtout chez les groupes qui hésitent peut-être à se faire vacciner en raison de la discrimination et d'autres préjugés auxquels ils se heurtent dans les systèmes de soins de santé. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Pour enrayer la pandémie de COVID-19, il est indispensable d'augmenter la confiance à l'égard des vaccins. Il y a des raisons importantes pour lesquelles certaines personnes sont réticentes à se faire vacciner, qui vont de la mésinformation aux inquiétudes légitimes concernant l'innocuité et l'efficacité des vaccins. De plus, certains groupes font l'objet de racisme et de discrimination dans le système de soins de santé. Il est donc essentiel d'écouter leurs préoccupations et de gagner leur confiance pour dissiper leurs doutes concernant les vaccins contre la COVID-19 et protéger tout le monde. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Les campagnes de communication menées par les communautés dans le cadre du Défi dureront 12 semaines. Une fois qu'elles seront terminées, les finalistes devront présenter un rapport final décrivant ce qu'ils ont accompli. Un lauréat sera ensuite choisi et recevra le grand prix de 100 000 $.

En plus d'augmenter la confiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19, le Défi vise à encourager la mise en pratique de plusieurs mesures de prévention individuelle, d'autant plus qu'il y a une plus grande circulation de variants préoccupants qui se transmettent plus facilement.

Une équipe d'introspection comportementale aidera les participants à préparer leur proposition et les finalistes à élaborer leur campagne.

Les propositions doivent être soumises d'ici le 9 avril 2021.

La réticence face à la vaccination est un problème complexe lié à plusieurs facteurs qui peut saper la confiance du public à l'égard des vaccins. L'Agence de la santé publique du Canada travaille avec de nombreux partenaires et intervenants, notamment les provinces, les territoires, les travailleurs de la santé et d'autres experts pour appuyer les connaissances des Canadiens sur les vaccins contre la COVID-19 et leur confiance à leur égard, notamment chez les communautés mal desservies, autochtones et racialisées.

travaille avec de nombreux partenaires et intervenants, notamment les provinces, les territoires, les travailleurs de la santé et d'autres experts pour appuyer les connaissances des Canadiens sur les vaccins contre la COVID-19 et leur confiance à leur égard, notamment chez les communautés mal desservies, autochtones et racialisées. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires et des intervenants pour mobiliser les communautés mal desservies au moyen de rencontres de sensibilisation et pour élaborer des activités de sensibilisation du public avec des approches variées touchant différents segments de la population.

