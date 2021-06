Le gouvernement du Canada lance la campagne Demandez aux experts pour encourager la vaccination

OTTAWA, ON, le 15 juin 2021 /CNW/ - Partout au Canada, de plus en plus de personnes se font vacciner. En date du 5 juin, plus de 70 % des personnes de 12 ans et plus au Canada avaient reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. De plus, les provinces et les territoires accélèrent l'admissibilité à recevoir la deuxième dose. Afin de poursuivre sur cette lancée, le gouvernement du Canada prend des mesures pour réduire les obstacles à la vaccination et combler l'écart de vaccination chez les groupes les moins vaccinés.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui le lancement d'une campagne publicitaire intitulée Demandez aux experts. Cette campagne met en vedette de courtes vidéos où des experts de confiance répondent à certaines des questions les plus posées par les gens au sujet des vaccins contre la COVID-19. Ces vidéos encourageront les gens de partout au pays à se faire vacciner en leur fournissant de l'information crédible à propos des vaccins contre la COVID-19 pour qu'ils puissent faire des choix éclairés.

Ces experts répondent à des questions fréquemment posées par les Canadiens et les Canadiennes. La campagne publicitaire Demandez aux experts a été créée pour que les membres de la population canadienne obtiennent directement de professionnels de la santé et d'autres experts des renseignements sur les retombées et les effets de la vaccination et qu'ils aient ainsi l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée au sujet de leur santé.

Les Canadiens et les Canadiennes se font vacciner avec enthousiasme et contribuent à freiner la propagation de la COVID-19. Pour que votre voix soit entendue et que votre récit soit connu, l'Agence de la santé publique du Canada veut que vous partagiez avec elle les raisons pour lesquelles vous vous faites vacciner dans le contexte de la campagne de médias sociaux #MesRaisons. Les récits de chacun comptent. En partageant votre expérience, vous pouvez motiver les gens qui vous entourent à recevoir leur première ou leur deuxième dose. Les vaccins sont sûrs et extrêmement efficaces, et ils nous aideront à retrouver les activités et les gens qui nous manquent et que nous aimons.

« Les vaccins sont des outils très importants dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Maintenant que de plus en plus de personnes sont admissibles à la vaccination et que les deuxièmes doses sont offertes plus rapidement, la contribution de chacun compte vraiment. Ce petit geste compte pour beaucoup, pour vous ainsi que pour les membres de votre collectivité. Dans la campagne Demandez aux experts, des experts crédibles répondent à des questions que les Canadiens et les Canadiennes peuvent se poser à propos de ces vaccins afin d'encourager la vaccination partout au pays. »

« Ce qu'il faut pour maîtriser à grande échelle et à long terme la COVID-19 au Canada, ce sont des vaccins sûrs et efficaces administrés à des gens renseignés, sûrs d'eux et motivés. Dans la campagne Demandez aux experts, des experts de la santé canadiens et de confiance reçoivent vos questions cruciales à propos de la vaccination contre la COVID-19 et y répondent en offrant des renseignements essentiels qui favorisent la confiance en la vaccination ainsi que la prise de décisions éclairées pour vous et pour vos proches. »

Faits en bref

La campagne Demandez aux experts se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites Web, dans les médias sociaux et au moyen du marketing des moteurs de recherche. Par une série de vidéos, la campagne répond à diverses questions, notamment sur l'importance de recevoir la deuxième dose du vaccin, sur les raisons pour lesquelles les jeunes en santé doivent se faire vacciner et sur le fonctionnement des vaccins.

La campagne Demandez aux experts est un complément à une autre campagne pour encourager la vaccination contre la COVID-19, diffusée jusqu'au 4 juillet 2021, dont le but est de rappeler à la population canadienne qu'il faut un effort de vaccination concerté pour enclencher un assouplissement des restrictions et des mesures de santé publique. Depuis son lancement, la campagne a été visionnée plus de 105 millions de fois.

