Les deux organisations reçoivent des aides financières totalisant 3 997 500 $ de DEC.

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement, l'adoption et la commercialisation des technologies quantiques contribue à positionner les organisations du Québec dans ce domaine émergent, tout en renforçant le leadership mondial du Canada. C'est pourquoi l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 3 500 000 $ à Calcul Québec et une contribution remboursable de 497 500 $ à Anyon Systèmes.

Calcul Québec est un OBNL dont la mission est de fournir une infrastructure de pointe en matière de calcul computationnel destiné à la recherche universitaire et scientifique et aux entreprises. Ses serveurs de calcul, aussi appelés superordinateurs, sont partagés par des milliers de chercheurs, au Québec principalement, mais aussi au Canada. MonarQ, son ordinateur quantique conçu par Anyon Systèmes, est localisé à l'École de technologie supérieure (ÉTS) dans une salle dédiée au calcul informatique de pointe, un site qui héberge déjà l'un des plus puissants superordinateurs au pays. Le projet de Calcul Québec vise à accroître la puissance de calcul de MonarQ pour la faire passer de 12 à 24 qubits et ainsi pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises en matière de transfert technologique.

Anyon Systèmes est une entreprise montréalaise qui développe des produits d'informatique quantique clé en main comme des ordinateurs quantiques intégrés ainsi que des contrôleurs électroniques et des systèmes cryogéniques. L'appui de DEC lui permettra de poursuivre sa croissance et la commercialisation des technologies issues de la recherche et du développement, qui passent notamment par la fabrication d'un démonstrateur et la participation à des foires commerciales.

Pour soutenir le secteur quantique canadien et consolider la position du pays parmi les leaders dans ce domaine en expansion, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la Stratégie quantique nationale. Celle-ci vise à aider les entreprises canadiennes à adopter des technologies quantiques afin qu'elles puissent se positionner dans ce domaine émergent et générer des retombées économiques pour l'ensemble de la communauté.

Citations

« La recherche et l'informatique quantiques repoussent les frontières de la technologie et sont la pierre angulaire de l'innovation. Ces outils informatiques puissants et performants permettront de résoudre des problèmes, de stimuler une croissance économique sans précédent, de transformer les industries et de relever les défis les plus importants de notre société, des changements climatiques aux soins de santé. La technologie quantique d'aujourd'hui permet de bâtir un avenir plus résilient, prospère et équitable. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada

« Le Québec et le Canada prennent leur place dans l'économie du futur, et notre gouvernement est là pour les soutenir. L'arrivée de MonarQ permettra à la communauté universitaire, scientifique et aux entreprises d'avoir accès aux technologies quantiques nécessaires pour des recherches dans des domaines aussi variés que l'énergie, le transport, la pharmaceutique ou les matériaux. En soutenant l'innovation de cette manière, nous nous assurons de bien positionner les PME et les organisations du Québec et de renforcer notre leadership mondial dans ce domaine. Bravo à Calcul Québec, Anyon Systèmes et à l'ÉTS pour cet aboutissement! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'intégration de la puissance de calcul d'un ordinateur quantique dans l'offre de services de Calcul Québec offrira à la communauté de la recherche et de l'innovation une occasion unique de développer et tester de nouveaux algorithmes quantiques et hybrides. Cela se fera tout en garantissant que l'ensemble de la propriété intellectuelle générée reste la propriété des établissements québécois et canadiens. MonarQ permettra également à Calcul Québec, en collaboration avec des équipes de recherche, de développer des techniques essentielles pour assurer une interopérabilité fluide entre les ordinateurs classiques et quantiques. Cette nouvelle infrastructure, avec son impact à la fois national et international, favorisera le développement de logiciels libres, renforçant ainsi l'accessibilité et l'innovation dans le domaine. »

Suzanne Talon, directrice générale, Calcul Québec

« L'installation de l'ordinateur quantique supraconducteur MonarQ dans la salle dédiée au calcul informatique de pointe de Calcul Québec permet à Anyon Systèmes de franchir une étape importante dans son développement de solutions d'informatique quantique. Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux chercheurs et utilisateurs industriels une solution quantique entièrement conçue et développée au Canada. »

Alireza Najafi-Yazdi, directeur général, Anyon Systèmes

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Appui à l'innovation quantique régionale de DEC, qui découle de la Stratégie quantique nationale du gouvernement du Canada .





. Cet Appui dispose d'une enveloppe de 23,3 M$ qui permettra d'effectuer des investissements stratégiques jusqu'en 2028 pour aider les PME et les OBNL à adopter, développer et commercialiser des technologies quantiques et des produits basés sur ces technologies.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]