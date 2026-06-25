/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SASKATOON/

SASKATOON, SK, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural et député fédéral de Desnethé--Missinippi--Churchill River, au nom de l'honorable Gregor Robertson. Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, Cynthia Block, mairesse de Saskatoon, Cam Choquette, président de Jubilee Residences Inc., John Knoch, président et directeur général de Jubilee Residences Inc., Bryan McCrae Cofondateur, 3twenty Modular pour une annonce sur le logement.

Date : Le 25 juin 2026



Heure : 9h00 (HC)



Lieu : Jubilee Terrace1705, 31 Street W Saskatoon (Saskatchewan) S7L 6B9

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]