SAINT JOHN, NB, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit dans la modernisation du réseau électrique canadien pour s'assurer que celui-ci peut - et pourra sur le long terme - fournir de l'électricité fiable et bas carbone à toute la population du pays.

Le secrétaire d'État responsable de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières, l'honorable Wayne Long, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, l'octroi d'un financement fédéral de près de 10 millions de dollars à Saint John Energy pour la modernisation du système électrique de Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Cet investissement permettra de moderniser des portions essentielles du système énergétique de la ville, notamment en remplaçant des équipements souterrains vieillissants, en augmentant la capacité des lignes électriques et en installant des dispositifs de détection des pannes et de préparation aux situations d'urgence dans le cadre d'un nouveau système de gestion des pannes. Parmi les autres améliorations prévues, mentionnons l'ajout de contrôleurs intelligents pour chauffe-eau et la transition vers des technologies de commutation intelligentes et plus propres.

En abaissant les coûts d'entretien et en permettant dans l'avenir l'intégration de sources d'énergies renouvelables, ces modernisations amélioreront la capacité, la fiabilité, l'efficacité et la résilience du réseau électrique, ce qui ouvrira la voie à une électricité offrant un bon rapport coût-efficacité au Nouveau-Brunswick.

Citations

« Nous investissons dans l'avenir énergétique du Nouveau-Brunswick et du Canada afin de pouvoir produire une électricité fiable et abordable pour alimenter nos maisons, nos entreprises et notre industrie pendant de nombreuses années. C'est fondamental pour être une superpuissance énergétique et l'économie la plus forte du G7. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En investissant dans la force de notre réseau électrique, non seulement nous modernisons des infrastructures, mais nous bâtissons aussi, pour le Nouveau-Brunswick, un avenir plus résilient, où le coût de la vie sera plus abordable. Nous sommes ravis d'investir dans les efforts que déploie Saint John Energy pour rendre notre ville et notre province plus compétitives et plus efficaces au profit des foyers et des entreprises de la région. »

L'honorable Wayne Long

Secrétaire d'État responsable de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières et député de Saint John-Kennebecasis

« Le projet vise à garantir que notre système est prêt pour l'avenir. Les améliorations apportées nous aideront à renforcer le niveau de fiabilité, à réduire l'impact des pannes et à bâtir un réseau électrique plus fort et plus souple pour l'avenir, tout en continuant de prioriser l'accessibilité financière pour notre clientèle. »

Ryan Mitchell

Président-directeur général, Saint John Energy

Quelques faits

Le financement fédéral accordé à ce projet provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification du gouvernement du Canada. Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à favoriser le déploiement de projets de modernisation du réseau électrique, de stockage d'énergie et de production d'électricité non émettrice dans toutes les régions du Canada, ce qui aidera à développer le réseau de façon durable, fiable et abordable.

Le projet Grid Forward Saint John occupe une place de premier choix dans la feuille de route Zero30 de Saint John Energy, laquelle décrit les mesures que prend l'entreprise de service public pour réduire les émissions attribuables à la consommation locale d'électricité tout en assurant la fiabilité du service et en protégeant les tarifs en vigueur. Le projet renforce le système électrique pour pouvoir répondre à la demande croissante et pour soutenir l'électrification et l'intégration de nouvelles sources d'énergie.

Produits connexes

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]