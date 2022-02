OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de près de 150 000 $ pour le Canadian Wool Council (CWC) afin d'aider à bâtir une industrie lainière plus durable au Canada et à faire connaître les qualités avantageuses de la laine canadienne.

La sensibilisation à l'égard de l'environnement a conduit les consommateurs à faire plus attention à l'endroit où ils font leurs courses et à ce qu'ils achètent, créant ainsi de nouveaux débouchés pour les produits naturels et durables. Le développement de l'industrie lainière du Canada permettra aux consommateurs au pays et sur les marchés étrangers d'avoir accès à une plus grande variété de produits durables.

Les fonds annoncés aujourd'hui aideront le CWC à réaliser des études de marché, à promouvoir les possibilités de commerce et d'exportation, à faire connaître à l'industrie les pratiques exemplaires mondiales et à améliorer la sensibilisation l'industrie et les consommateurs, grâce à des activités éducatives et promotionnelles.

Cette annonce coïncide avec la publication du rapport du CWC, intitulé Carpet Plan (2022-2026), qui cartographie les débouchés pour les produits nouveaux et existants dans le secteur du tapis au Canada, qui est évalué à plus de 367 millions de dollars. Le rapport identifie les possibilités de croissance de l'industrie lainière canadienne sur les marchés internationaux tels que l'Europe, l'Australie et l'Asie.

Parmi ces possibilités, mentionnons une collaboration entre le Canadian Wool Council, Affaires mondiales Canada (AMC) et Creative Matters Inc. qui vise à concevoir et à produire des tapis en laine canadienne dans une usine à Waterloo, en Ontario, pour les ambassades canadiennes à Copenhague, au Danemark, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le financement d'AAC provient du programme fédéral Agri-marketing, qui vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les occasions sur le marché intérieur.

« La demande croissante pour des produits plus naturels et plus écologiques ne cesse d'augmenter. Cette initiative aidera l'industrie canadienne de la laine à profiter de ce marché ici et ailleurs dans le monde, en faisant la promotion des avantages des produits de laine naturelle, durable et biodégradable fabriqués localement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement aidera le Canadian Wool Council à se positionner de manière à tirer parti des possibilités importantes qui se présentent dans l'industrie lainière canadienne. Grâce à la fabrication qui a lieu à l'usine de tapis ici à Waterloo, nous constatons que les produits en laine offrent des options durables qui sont en demande sur les marchés nationaux et internationaux. »

- L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo

« La laine canadienne est renouvelable, durable et biodégradable. L'investissement annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à développer le plein potentiel de cette fibre naturelle et à améliorer les moyens de subsistance des Canadiens tout au long de la chaîne de valeur : du producteur au consommateur. »

- Matthew J. Rowe, P.-D.G, Canadian Wool Council et The Campaign for Wool - Canada

Ontario Sheep Farmers, une organisation qui représente plus de 3 000 producteurs, a également fourni un soutien financier pour appuyer cette initiative.

Le programme Agri-marketing vise à augmenter et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux, à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et les producteurs canadiens et mettent à profit la réputation du Canada en tant que producteur d'aliments salubres de grande qualité.

en tant que producteur d'aliments salubres de grande qualité. Le programme de design intérieur d'Affaires mondiales Canada a pour mandat de présenter une image du Canada rassembleuse, stimulante et inspirante. En présentant le meilleur du design intérieur canadien en utilisant le mobilier, l'ameublement et des œuvres d'art canadiennes originales, nous illustrons notre culture riche et diversifiée.

a pour mandat de présenter une image du rassembleuse, stimulante et inspirante. En présentant le meilleur du design intérieur canadien en utilisant le mobilier, l'ameublement et des œuvres d'art canadiennes originales, nous illustrons notre culture riche et diversifiée. Le Canadian Wool Council est une association de l'industrie à but non lucratif qui représente le secteur de la laine du Canada . Son objectif est de faire mieux connaître les qualités uniques de la laine canadienne aux consommateurs et de créer des occasions pour la fibre et les Canadiens qui la transforment.

