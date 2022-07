SASKATOON, SK, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Les éleveurs de bisons du Canada offrent des produits sains et naturels qui sont en demande ici et dans le monde entier. Aujourd'hui, pour souligner l'ouverture de la Convention internationale du bison 2022, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 133 611 $ sur deux ans pour soutenir la croissance économique de l'industrie canadienne du bison.

Aider les éleveurs de bisons à saisir les débouchés pour leurs produits de grande qualité contribue à bâtir une économie saine et durable. Grâce aux fonds d'Agri-marketing, l'Association canadienne du bison aura les ressources nécessaires pour accroître ses efforts visant à élargir l'accès aux marchés européens et à augmenter les exportations de bison canadien vers les États-Unis. Ce financement contribuera également à la réalisation de la Convention internationale du bison 2022 ainsi que d'autres activités de mobilisation et de sensibilisation.

L'industrie du bison contribue de plus en plus à l'économie canadienne, avec des exportations de bisons vivants et de viande de bison atteignant près de 90 millions de dollars en 2021. L'augmentation de la demande est stimulée par un nombre croissant de consommateurs qui choisissent le bison comme source de viande maigre d'origine naturelle à forte teneur nutritive. Le bison suscite aussi l'intérêt de la clientèle soucieuse de l'environnement, puisque les troupeaux aident à équilibrer et à préserver un écosystème sain dans les pâturages où ils broutent et interagissent.

Une hausse des exportations de bison se traduira par des activités économiques tout le long de la chaîne de valeur, y compris dans les nombreuses régions rurales qui accueillent des éleveurs. Tandis que la reprise économique se poursuit, le gouvernement du Canada offre à l'industrie du bison les ressources dont elle a besoin pour regagner des marchés importants et accroître ses exportations de manière à stimuler la croissance économique.

Citations

« La tenue de la Convention internationale du bison 2022 à Saskatoon est une excellente occasion de reconnaître la riche histoire du bison au Canada et de réitérer l'appui de notre gouvernement à cette industrie qui contribue à la vitalité de nos communautés rurales. Cet investissement aidera à mieux faire connaître le bison canadien à l'échelle mondiale pour accroître les exportations et stimuler la croissance de notre économie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement est très important pour aider l'industrie du bison à rebâtir les marchés européens et soutenir des stratégies visant à assurer la croissance des exportations vers les États-Unis. D'un point de vue global, une bonne partie de la sensibilisation accrue des consommateurs et de l'augmentation des exportations est attribuable au financement continu distribué dans le cadre du programme Agri-marketing. »

- Terry Kremeniuk, directeur général, Association canadienne du bison

Faits en bref

On compte près de 150 000 bisons dans 980 exploitations partout au Canada . La production canadienne de bisons se concentre dans l'Ouest, avec 79 pour cent des troupeaux situés en Saskatchewan et en Alberta .

. La production canadienne de bisons se concentre dans l'Ouest, avec 79 pour cent des troupeaux situés en et en . L'Association canadienne du bison est une association nationale sans but lucratif qui défend les intérêts de l'industrie du bison et de ses 550 membres au Canada .

. Le financement annoncé aujourd'hui fait suite à un investissement précédent fait dans le cadre du programme Agri-marketing et allant jusqu'à 124 548 $ pour la période 2018-2021 afin d'aider l'Association canadienne du bison à développer les marchés internationaux et à mettre sur pied une stratégie de promotion des intérêts visant à renforcer les relations commerciales.

Le programme Agri-marketing, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, à saisir les débouchés sur le marché intérieur à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui font ressortir les produits et les producteurs canadiens et à miser sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé. Du 12 au 15 juillet, l'Association canadienne du bison, en partenariat avec l'Association du bison de la Saskatchewan et l'Association nationale du bison des États-Unis, accueillera la sixième Convention internationale du bison, qui vise à célébrer la riche histoire et l'avenir prometteur de l'industrie du bison. L'événement rassemblera des intervenants de la communauté du bison de partout dans le monde, y compris des éleveurs, des membres des Premières Nations, des chercheurs, des écologistes, des spécialistes du marketing, des chefs, des consommateurs et des décideurs.

