Un investissement de plus de 2 millions de dollars pour soutenir l'emploi et le perfectionnement des compétences des Autochtones, le développement de l'infrastructure et le renforcement des capacités au Nunavut

IQALUIT, NU, le 14 avril 2021 /CNW/ - Il y a maintenant plus qu'un an que la pandémie de COVID-19 s'est déclarée, et les entreprises, les collectivités et les organisations du Nunavut et des territoires continuent d'en ressentir les répercussions sur l'économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure présent, non seulement pour soutenir les entreprises du Nord dans les moments difficiles, mais aussi pour continuer de favoriser leur reprise en réalisant des investissements stratégiques dans les fondements et les structures déjà en place pour maintenir l'économie du Nord.

Dans la dernière année, l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) a fourni une aide directe aux entreprises du Nord par l'entremise de son fonds de soutien, tout en continuant de réaliser des investissements stratégiques dans le cadre de ses programmes de développement économique afin de fournir aux entreprises les ressources nécessaires pour se remettre des effets de la pandémie et d'aider l'économie à reprendre avec vigueur dans les territoires canadiens.

Les investissements de CanNor appuient le développement des collectivités du Nunavut

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a tenu une table ronde avec des partenaires clés et a souligné un investissement de plus de 2 millions de dollars visant à soutenir huit projets de développement économique autochtone qui amélioreront la croissance et la diversité au Nunavut, y compris :

Concasseur à mâchoires Powerscreen Metrolak : Plus de 487,000 $ pour financer l'achat d'un concasseur de roche, qui permettra à la collectivité de Pond Inlet de produire ses propres agrégats pour les projets d'infrastructure.

Plus de 487,000 $ pour financer l'achat d'un concasseur de roche, qui permettra à la collectivité de de produire ses propres agrégats pour les projets d'infrastructure. Formation de conducteurs et d'opérateurs d'équipement lourd : 450,000 $ pour permettre de concevoir et d'offrir à l'échelle locale six nouveaux cours pour former des conducteurs et des opérateurs d'équipement lourd Ces cours profiteront aux Inuits de la région de Qikiqtaaluk et ils seront offerts dans les années à venir à toutes les collectivités de l'ensemble du Nunavut .

450,000 $ pour permettre de concevoir et d'offrir à l'échelle locale six nouveaux cours pour former des conducteurs et des opérateurs d'équipement lourd Ces cours profiteront aux Inuits de la région de Qikiqtaaluk et ils seront offerts dans les années à venir à toutes les collectivités de l'ensemble du . Programme de formation de l'atelier de soudure de Baker Lake : Près de 300,000 $ en vue de la construction d'un atelier de soudure à Baker Lake , et la conception et l'administration d'un programme de formation qui permettra aux participants d'acquérir les compétences requises pour tirer parti des activités minières locales. Le projet devrait créer au moins six emplois à temps plein et développer au moins deux emplois.

Près de 300,000 $ en vue de la construction d'un atelier de soudure à , et la conception et l'administration d'un programme de formation qui permettra aux participants d'acquérir les compétences requises pour tirer parti des activités minières locales. Le projet devrait créer au moins six emplois à temps plein et développer au moins deux emplois. Conférence annuelle de formation de la NEDA : 264,000 $ à soutenir le perfectionnement professionnel des 25 agents de développement économique (ADE) communautaire du Nunavut , dans le cadre de la conférence générale annuelle de formation, qui permettra d'améliorer la capacité et l'expertise du Nunavut en matière de développement économique.

264,000 $ à soutenir le perfectionnement professionnel des 25 agents de développement économique (ADE) communautaire du , dans le cadre de la conférence générale annuelle de formation, qui permettra d'améliorer la capacité et l'expertise du en matière de développement économique. Carrefour bien-être de la communauté Inuusirvik - Phase 2 : 225,000 $ pour permettront d'achever la production des dessins et des documents techniques, architecturaux et géotechniques nécessaires à la construction du Carrefour bien-être de la communauté Inuusirvik qui sera situé dans le centre-ville d' Iqaluit .

: 225,000 $ pour permettront d'achever la production des dessins et des documents techniques, architecturaux et géotechniques nécessaires à la construction du Carrefour bien-être de la communauté Inuusirvik qui sera situé dans le centre-ville d' . Achèvement du studio d'art communautaire Red Fish : 175,000 $ pour aider à terminer la transformation d'un édifice à valeur patrimoniale en un studio d'art communautaire utilisé par plusieurs divers groupes de la collectivité pour créer et vendre des œuvres d'art de fabrication locale et travailler dans un studio d'arts numériques. La station de radio locale s'y trouvera aussi.

: 175,000 $ pour aider à terminer la transformation d'un édifice à valeur patrimoniale en un studio d'art communautaire utilisé par plusieurs divers groupes de la collectivité pour créer et vendre des œuvres d'art de fabrication locale et travailler dans un studio d'arts numériques. La station de radio locale s'y trouvera aussi. Atiigo Media: 92,100 $ pour appuyer l'expansion commerciale du projet Arctic Stock d'Atiigo, qui offrira une plateforme pour la présentation et la vente de matériel médiatique de haute qualité créé par des artistes du Nord.

92,100 $ pour appuyer l'expansion commerciale du projet Arctic Stock d'Atiigo, qui offrira une plateforme pour la présentation et la vente de matériel médiatique de haute qualité créé par des artistes du Nord. Prime Auto Services: 18,750 $ vise à établir un plan d'affaires en vue d'étudier la faisabilité d'exploiter une entreprise privée de réparation de véhicules à Baker Lake .

Les investissements annoncés aujourd'hui appuieront les entreprises, les collectivités et les organisations du Nunavut en accroissant leur capacité à tirer profit des débouchés économiques, au moyen notamment de projets d'expansion commerciale, d'activités de formation, d'initiatives de planification stratégique et de la réalisation d'études visant à estimer le potentiel économique du territoire. Les projets se déroulent dans les collectivités de Baker Lake, de Pond Inlet, de Cambridge Bay et d'Iqaluit.

Ces investissements prépareront l'économie du Nord à une reprise vigoureuse, tout en appuyant l'engagement du gouvernement à créer plus d'un million d'emplois, ce qui nous ramènera aux niveaux d'emploi précédant la pandémie.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue à appuyer les occasions de développement économique au Nunavut. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques, en partenariat, afin que les collectivités, les entreprises et d'autres organisations puissent développer les compétences, acquérir l'équipement et construire les infrastructures nécessaires pour faire croître l'économie, partager leurs histoires et favoriser le bien-être. Ces investissements dans des solutions novatrices et locales contribueront à créer de bons emplois locaux pour les Nunavummiut, aujourd'hui et à l'avenir.»

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord



« Notre gouvernement investit pour faire en sorte que les entreprises et les organisations du Nunavut poursuivent leur croissance et leur expansion, même en ces temps difficiles. Pendant plus d'une décennie, CanNor a joué un rôle central dans le soutien de l'économie du Nord. Leurs programmes et leurs connaissances seront d'autant plus précieux maintenant que s'amorce la phase de développement économique post-pandémie. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des programmes de CanNor, lesquels appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Trouvez plus de services et d'information sur Canada.ca/ISDE.

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, CanNor, 867-975-2722, [email protected]

Liens connexes

http://www.cannor.gc.ca