GATINEAU, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Lorsqu'une communauté est touchée par un licenciement collectif, les conséquences à long terme de la perte de ces emplois affectent tous ses membres. À mesure que les économies croissent et changent, il importe de mettre en place des mesures pour aider les travailleurs à tirer parti des nouvelles possibilités.

C'est pourquoi le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, alors qu'il animait le Sommet de la main-d'œuvre de 2024 à Montréal, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel de propositions pour l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les perspectives d'emploi. Des fonds de 30 millions de dollars seront alloués à des projets qui réunissent des organismes communautaires qui offrent aux travailleurs la chance d'acquérir de nouvelles compétences.

L'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi fait partie de la réponse du gouvernement du Canada aux importantes pertes d'emploi qui ont des répercussions sur les collectivités, et prévoit des fonds pour remédier aux situations exceptionnelles. Cette initiative aidera à stimuler la résilience des collectivités en combinaison avec des programmes et services existants qui visent à aider les travailleurs licenciés à faire la transition vers un nouvel emploi.

Les organisations intéressées peuvent d'abord présenter une déclaration d'intérêt. Celles qui répondent aux critères associés à un licenciement collectif seront invitées à présenter une proposition complète. Les propositions seront acceptées du 16 octobre 2024 au 31 mars 2025. L'appel de propositions pourrait prendre fin plus tôt si tout le financement prévu est déjà engagé. Pour en savoir plus, consultez la page Web de l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi.

« Les dirigeants locaux sont ceux qui connaissent le mieux leur communauté. C'est pour cette raison que nous avons créé l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi. Celle-ci permet de donner aux dirigeants locaux ce dont ils ont besoin pour planifier l'effectif et aider les travailleurs déplacés à trouver un nouveau poste. C'est ainsi que nous donnons aux communautés les moyens de relever les défis liés à la main-d'œuvre, de faire preuve d'innovation et de créer des emplois bien rémunérés partout au pays. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du Programme de développement de la main-d'œuvre des communautés, qui place les collectivités au cœur des décisions relatives à leur avenir économique.

Le financement de l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi a d'abord été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 à titre de mesure de soutien s'ajoutant aux programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux existants destinés à appuyer les travailleurs canadiens. Emploi et Développement social Canada recevra 30 millions de dollars sur deux ans (en 2024- 2025 et en 2025-2026) afin d'appuyer les collectivités et les travailleurs touchés par des imprévus économiques.

recevra 30 millions de dollars sur deux ans (en 2024- en 2025-2026) afin d'appuyer les collectivités et les travailleurs touchés par des imprévus économiques. Cette initiative complétera les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux existants, comme les ententes de transferts relatifs au marché du travail et l'assurance-emploi, qui offrent un éventail de mesures de soutien pour aider les travailleurs dans un contexte d'imprévus économiques.

