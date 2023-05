Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose dans la région de Sudbury

SUDBURY, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de partout au pays perdent des êtres chers à la suite de surdoses causées par un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques. Collectivement, grâce aux services de réduction des risques, aux traitements et aux efforts de prévention déployés de concert avec tous les ordres de gouvernement, le gouvernement du Canada s'efforce de réduire la stigmatisation, de sauver des vies et de veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues reçoivent les services et le soutien dont elles ont besoin.

Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de plus de 930 000 $ pour le programme mobile de proximité Go-Give par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Grâce à ce financement, le programme mobile de proximité Go-Give sera en mesure d'accroître sa capacité et d'étendre la portée et les heures de son service. Il pourra notamment distribuer de la nourriture, des trousses de premiers soins et des fournitures de réduction des méfaits, comme des trousses de naloxone et des fournitures d'inhalation.

Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant une expérience concrète, et les organismes de partout au pays afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour toute la population canadienne, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

Citations

« Chaque jour au Canada, y compris ici, à Sudbury, des proches, des amis, des collègues et des voisins de tous les horizons vivent la tragique perte d'un être cher des suites d'une surdose. Des projets comme le programme mobile de proximité Go-Give améliorent considérablement la situation des personnes de notre communauté aux prises avec un problème de dépendance et les aident à obtenir l'aide et le soutien dont elles ont besoin et qu'elles méritent. En travaillant ensemble, nous trouverons des façons de réduire les risques, de sauver des vies et d'aider à reconstruire les communautés. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

« Nous sommes très reconnaissants de faire partie intégrante de notre communauté et encore plus reconnaissants que Santé Canada contribue à la pérennité de notre projet. Au cours des dernières années, nous avons été en mesure de changer la vie de nombreuses personnes tout en offrant des services qui ont sauvé des vies. Nous savons que maintenant, nous serons en mesure d'accomplir encore beaucoup plus. Notre équipe reste déterminée à fournir des services de réduction des risques et de lutte contre la dépendance, et nous sommes ravis de lancer de nouveaux programmes et de pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. »

Shannon Scodnick

Responsable de l'engagement communautaire

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des preuves à la crise des surdoses et aux risques généraux liés à la consommation de substances.

continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des preuves à la crise des surdoses et aux risques généraux liés à la consommation de substances. Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du Canada accorde du financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du accorde du financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au . Depuis 2017, plus de 495 millions de dollars ont été alloués à 383 projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada .

. La dépendance est un problème de santé traitable, et non un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance font face à de la stigmatisation et éprouvent de la honte. Les mots que nous utilisons ont un impact direct et profond sur les gens qui nous entourent. Les Canadiennes et les Canadiens, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Maja Staka, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709