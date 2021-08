OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en lumière des problèmes de longue date dans les établissements de soins de longue durée (SLD) du Canada. Des lacunes ont été mises en évidence dans la prévention et le contrôle des infections, la dotation en personnel et l'infrastructure, lacunes qui ont eu des effets tragiques sur les résidents, les membres de leur famille et les personnes travaillant dans ces milieux.

C'est pourquoi, dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 1 milliard de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections afin d'aider les provinces et les territoires à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de SLD, notamment en embauchant du personnel supplémentaire et en améliorant les salaires, en construisant et en rénovant des infrastructures, notamment la ventilation, et en menant des évaluations de l'état de préparation.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé une entente avec l'Île-du-Prince-Édouard, visant à fournir plus de 6 millions de dollars destinés aux soins de longue durée. Ce financement viendra épauler l'amélioration, la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de l'Île-du-Prince-Édouard qui fournissent des soins de longue durée, notamment par :

L'optimisation de l'éducation et de la formation du personnel de longue durée

La mise sur pied d'un programme de prévention et de contrôle des infections avec des installations du secteur privé

Le remplacement de l'équipement désuet ou dépassé

La mise à jour de l'infrastructure, qui comprend l'installation d'un nouveau système de ventilation et la conversion de chambres pour deux personnes à simples

« Nous nous devons d'agir vis-à-vis de ceux qui ont été touchés par les tragédies de la COVID-19, et de passer à l'action pour améliorer les choses. Le financement d'aujourd'hui pour l'Île-du-Prince-Édouard concrétise notre engagement pour nous assurer que toutes les personnes qui vivent dans des lieux de soins de longue durée reçoivent des soins sécuritaires et de qualité, et ce, dans la dignité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé du Canada

« Il est crucial d'améliorer la prévention des infections pour protéger les aînés et les employés dans les établissements de soins de longue durée. L'investissement d'aujourd'hui dans l'infrastructure, le matériel, la formation et les programmes permettra de protéger davantage ceux qui résident dans des établissements de soins de longue durée à l'Île-du-Prince-Édouard. La collaboration établie entre les provinces et les territoires et le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des aînés. »

L'honorable Deb Schulte

Ministre des Aînés

« Les résidents des établissements de soins de longue durée de l'Île-du-Prince-Édouard méritent des soins sûrs, de la plus grande qualité et offerts avec compassion, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L'annonce de ce financement est un autre exemple des réalisations qui découlent de la grande collaboration entre le gouvernement fédéral et les administrations provinciales. »

L'honorable Ernie Hudson

Ministre de la Santé et du bien-être de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous avons la responsabilité morale de protéger les personnes qui vivent dans des milieux de soins de longue durée. Nous continuerons de collaborer avec le gouvernement ici à l'Île-du-Prince-Édouard, afin d'améliorer la qualité de ces installations, et les investissements comme celui-ci les rendront plus sécuritaires pour les personnes qui les appellent ces milieux leur chez-soi. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Pour assurer la transparence auprès de la population canadienne par rapport au financement fourni par l'entremise du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections, les provinces et les territoires élaboreront et publieront des plans d'action dans lesquels ils indiquent leurs investissements et leurs paramètres de rendement.

En plus du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections, le gouvernement du Canada a également réalisé des investissements visant à combler les lacunes relevées pendant la pandémie :

a également réalisé des investissements visant à combler les lacunes relevées pendant la pandémie : en investissant 740 millions de dollars dans l'Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à s'occuper des besoins immédiats au sein du secteur des soins de longue durée;



en fournissant plus de trois milliards de dollars de financement fédéral pour aider les provinces et les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, une catégorie qui peut inclure les travailleurs de première ligne des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée;



en versant 9,6 millions de dollars de plus à Excellence en santé Canada pour soutenir les établissements de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme.

pour soutenir les établissements de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme. Le budget de 2021 prévoit également un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour garantir que les provinces et les territoires offrent des soins de grande qualité dans leurs établissements de soins de longue durée.

