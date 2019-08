Le gouvernement du Canada investit plus de 3,4 millions de dollars dans la recherche sur le canola afin d'accroître les rendements

REGINA, le 15 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont annoncé un investissement pouvant atteindre 3 457 985 $ à SaskCanola pour étudier la résistance génomique, la pathologie et la gestion intégrée des cultures, ce qui permettra d'améliorer les pratiques de gestion et de réduire les incidences des maladies émergentes et établies.

Le projet de recherche vise à mieux contrôler la jambe noire du canola et à mieux comprendre la Rayure verticillienne, une maladie émergente, au Canada. Cela s'inscrit dans le cadre d'une approche multidimensionnelle afin d'assurer une plus grande stabilité des échanges commerciaux à l'avenir.

Le projet, financé par le biais du Programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture, fait suite à l'annonce antérieure d'un investissement pouvant atteindre 12,1 millions de dollars dans le cadre du même programme afin de permettre au Conseil canadien du canola de stimuler la croissance et la rentabilité du secteur.

« La recherche de pointe sur le canola est un appui important aux producteurs et productrices canadiens. Je suis fière d'annoncer cet investissement fédéral qui les aidera à accroître leur productivité et à se démarquer sur les marchés internationaux. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les Canadiens sont fiers de leur canola de classe mondiale, qui a vu le jour il y a environ 50 ans, en tant qu'innovation scientifique, dans les installations de recherche des Prairies. L'industrie crée des milliers d'emplois et de débouchés pour les Canadiens, et nous sommes déterminés à la voir continuer de prospérer. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana

« Il est essentiel que notre industrie joue un rôle de premier plan dans la réalisation de ces objectifs stratégiques de recherche aux côtés de ses partenaires, le Conseil canadien du canola et Alberta Canola. Notre objectif est de faire en sorte que les agriculteurs aient accès aux technologies les plus récentes pour lutter contre les ravageurs dans leurs exploitations, tout en offrant une assurance qualité à nos clients internationaux. »

- Bernie McClean, président de la recherche, SaskCanola

Le canola, qui est la culture la plus importante au Canada au chapitre des recettes monétaires agricoles depuis 2010, représente plus du cinquième de l'ensemble des terres cultivées.

au chapitre des recettes monétaires agricoles depuis 2010, représente plus du cinquième de l'ensemble des terres cultivées. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Le Programme Agri-science est une initiative quinquennale d'une valeur de 338 millions de dollars qui appuie les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation en fonction des priorités de recherche de l'industrie.

