L'investissement appuiera sept organismes qui soutiennent les communautés de langue officielle en situation minoritaire

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont une pierre angulaire de l'identité et de la culture canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a annoncé des investissements totalisant plus de 20 millions de dollars pour appuyer les langues officielles au Canada.

Le gouvernement du Canada accordera ces fonds à des organismes nationaux, dans le cadre des Programmes d'appui aux langues officielles et du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Les organismes bénéficiaires sont les suivants :

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

La FCCF recevra plus de 2,9 millions de dollars pour les 3 prochaines années afin de promouvoir l'expression artistique et culturelle des communautés francophones et acadiennes.

Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)

La FJCF recevra plus de 8,5 millions de dollars pour les 3 prochaines années, somme qu'elle consacrera à des mesures destinées aux jeunes francophones du pays et visant à accroître leur sentiment d'appartenance à la francophonie canadienne. Cet investissement permettra aussi à la FJCF de mener le Parlement jeunesse pancanadien, le Forum jeunesse pancanadien et les Jeux de la francophonie canadienne, ainsi que de livrer le programme Jeunesse Canada au travail.

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)

La FCFA recevra plus de 4,7 millions de dollars au cours des 3 prochaines années afin de développer diverses activités de promotion et de rayonnement axées sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Alliance des radios communautaires du Canada (ARCC)

L'ARCC recevra près de 1,6 million de dollars sur 3 ans pour continuer à offrir à ses membres des services de consultation, de formation, de communication et de liaison ainsi que des services techniques dans tous les aspects touchant à l'implantation et à la gestion d'une radio communautaire.

Alliance nationale de l'industrie musicale (ANIM)

L'ANIM recevra 569 850 dollars pour sa programmation 2025-2028. Ce financement lui permettra de contribuer à la consolidation et à la croissance de l'industrie musicale de la francophonie canadienne.

Association des théâtres francophones du Canada (ATFC)

L'ATFC recevra 630 000 dollars pour sa programmation 2025-2028. Ce financement aidera au développement et à la promotion des compagnies de théâtre œuvrant dans les régions canadiennes où les francophones sont en situation minoritaire.

Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)

L'AFFC recevra près de 1,3 million de dollars sur 3 ans afin de représenter les droits des femmes francophones et acadiennes au Canada, de mobiliser et de développer des capacités innovantes dans le réseau, et de faire rayonner l'apport des femmes francophones et acadiennes.

Citations

« Les organismes bénéficiant de ce financement jouent un rôle essentiel dans la promotion du fait français et le renforcement du sentiment d'appartenance au sein de leurs communautés. Cette annonce marque une étape clé pour soutenir la vitalité sociale et culturelle des communautés francophones en situation minoritaire à travers le pays. »

-- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

Les faits en bref

Les Programmes d'appui aux langues officielles visent à favoriser la vitalité des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire, ainsi qu'à promouvoir l'anglais et le français dans la société canadienne.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. Il s'agit du montant le plus important jamais octroyé par un gouvernement pour les langues officielles.

En juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi contribue à moderniser et à renforcer le régime linguistique du Canada, ainsi qu'à apporter des avantages considérables aux Canadiens et Canadiennes de chaque province et territoire, en tenant compte de leurs réalités linguistiques distinctes.

Liens connexes

Programmes d'appui aux langues officielles

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

