OTTAWA, ON, le 9 juin 2022 /CNW/ - La capacité des petits et moyens transformateurs d'aliments du Canada à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux est essentielle à la croissance continue du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, prenant la parole par vidéo à l'assemblée générale annuelle du Groupe Export agroalimentaire Québec‑Canada, a annoncé un investissement pouvant atteindre 2 731 384 $ sur deux ans dans l'organisation afin d'aider les exportateurs canadiens à accroître la valeur des exportations agricoles et agroalimentaires.

Ce financement, reçu dans le cadre du programme Agri‑marketing, permettra à l'organisation d'entreprendre des activités de développement des marchés afin de répondre aux besoins des exportateurs canadiens de produits alimentaires, qu'il s'agisse d'exportateurs qui en sont à leurs débuts ou d'exportateurs plus expérimentés qui souhaitent consolider leur marché ou découvrir des marchés potentiels qui leur permettront d'augmenter la valeur des exportations agroalimentaires à l'échelle internationale.

Le Groupe Export agroalimentaire Québec‑Canada aidera les exportateurs à nouer des liens avec des acheteurs potentiels, à établir des partenariats d'affaires et à réaliser des ventes par l'intermédiaire de salons professionnels, de missions exploratoires et de rencontres d'affaires. Ayant conclu 14 accords de libre‑échange avec 51 pays, le Canada dispose d'un vaste réseau commercial mondial qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui confère aux entreprises agroalimentaires canadiennes un accès préférentiel leur permettant de saisir des possibilités sur les marchés mondiaux.

Les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes ont continué d'augmenter malgré les défis auxquels le secteur a été confronté, atteignant plus de 82 milliards de dollars en 2021 et dépassant l'objectif précédemment établi, soit celui de faire passer les exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars d'ici 2025. Le succès de l'agriculture canadienne dépend fortement de notre capacité d'exporter partout dans le monde. C'est pourquoi l'accès aux marchés mondiaux et l'élargissement des relations commerciales avec certaines des plus grandes économies de la planète demeurent un objectif prioritaire pour le gouvernement.

Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements stratégiques pour aider les agriculteurs, les transformateurs et les exportateurs canadiens à faire croître et à diversifier leurs marchés et pour continuer d'améliorer la position du Canada comme partenaire commercial de choix des clients internationaux.

« Les petites et moyennes entreprises du secteur de la transformation alimentaire sont un élément essentiel à la vitalité et à l'économie des communautés rurales. Grâce à cet investissement, le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada aidera nos entrepreneurs à faire connaître davantage leurs produits dans le monde et à assurer une croissance durable de nos exportations grâce à des marchés plus diversifiés. »

« De tels investissements rendent possible la mise en place de plusieurs activités, dont une trentaine à l'extérieur des frontières du Canada annuellement. Cette confiance renouvelée d'Agriculture et Agroalimentaire Canada nous permet de soutenir des centaines d'exportateurs vers l'atteinte de leurs ambitions à l'exportation, contribuant ainsi de manière significative et structurante à l'économie du pays. »

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec‑Canada est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada .

. Au Canada , les ventes des fabricants d'aliments et de boissons ont atteint 139,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de 14 % par rapport à 2020. Les exportations au cours de la même période ont augmenté de 16 % pour atteindre 47,5 milliards de dollars.

, les ventes des fabricants d'aliments et de boissons ont atteint 139,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de 14 % par rapport à 2020. Les exportations au cours de la même période ont augmenté de 16 % pour atteindre 47,5 milliards de dollars. Le programme Agri‑marketing est financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le programme vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger et à saisir les débouchés sur le marché national en appuyant des activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits canadiens et misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

