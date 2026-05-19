Le soutien offert par PrairiesCan, dans le cadre du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, permettra de fournir de la formation et des services qui aideront les entrepreneurs de la Saskatchewan à démarrer et à faire croître des entreprises

SASKATOON, SK, le 19 mai 2026 /CNW/ - Pour bâtir une économie canadienne forte, il faut s'assurer que nous avons tous la possibilité de réussir. Les entrepreneurs noirs des Prairies, et du reste du Canada, sont confrontés à des obstacles systémiques au chapitre de l'accès au financement, au mentorat et au réseautage, qui peuvent limiter leurs capacités à démarrer et à faire croître des entreprises.

Plus de 2,3 millions de dollars pour appuyer les entrepreneurs noirs en Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement de plus de 2,3 millions de dollars destiné à deux organismes de la Saskatchewan. Cet investissement stratégique permettra d'offrir de la formation, du mentorat et des services de développement des entreprises qui aideront les entrepreneurs noirs à démarrer des entreprises, à prendre de l'expansion et à réussir.

L'organisme Black Professionals and Entrepreneurs of Saskatchewan Inc. (BPES) facilitera l'accès des entrepreneurs noirs de la Saskatchewan à la formation en entrepreneuriat, aux possibilités d'approvisionnement et aux compétences numériques avancées, les aidant ainsi à démarrer et à faire croître des entreprises prospères. Le nouveau programme de préparation à l'approvisionnement de BPES aidera les entrepreneurs noirs à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement, à améliorer la planification financière et la conformité, et à positionner leurs entreprises pour un succès à long terme. Un nouveau programme d'IA et d'innovation numérique permettra d'accroître le degré de préparation technologique, d'améliorer la compétitivité et permettra l'adoption de l'IA et d'autres compétences numériques. Ces programmes, ainsi que les services fournis par l'intermédiaire du carrefour communautaire de BPES à Saskatoon, permettront aux fondateurs noirs des villes d'avoir un meilleur accès aux services et d'offrir de nouveaux services dans les régions rurales et éloignées. Cette initiative sera appuyée par un investissement fédéral de près de 1,4 million de dollars.

La Coalition of Black Small and Medium Enterprises (CoBSME) offrira aux entrepreneurs noirs des possibilités de formation, de mentorat et de réseautage ciblées pour les aider à établir des bases solides et à développer leurs entreprises à l'aide de la technologie. Grâce à des ateliers de planification commerciale et de littératie financière, à une formation axée sur la technologie, à un concours de présentation et à son événement annuel de réseautage pour les entreprises noires, la CoBSME augmentera la visibilité des entreprises appartenant à des Noirs et ouvrira la voie vers de nouveaux marchés et partenariats. Ces activités sont appuyées par un investissement fédéral de plus de 925 000 $.

Investir dans des organismes dirigés par des Noirs qui soutiennent les entrepreneurs renforce les économies locales, élargit les possibilités pour les entreprises appartenant à des Noirs et favorise une économie canadienne plus inclusive, plus résiliente et plus forte.

Citations

« Les entreprises appartenant à des personnes noires et les entrepreneurs noirs jouent un rôle essentiel pour bâtir un Canada fort et inclusif. Le Canada et la Saskatchewan sont plus forts quand les entrepreneurs ont les outils dont ils ont besoin pour réussir. Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que les entrepreneurs noirs reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour croître, réussir et créer de bons emplois ici en Saskatchewan. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Les entreprises appartenant à des personnes noires et les entrepreneurs noirs sont essentiels pour bâtir Canada fort et inclusif et une Saskatchewan plus prospère. Quand les entrepreneurs disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir, nos collectivités sont plus fortes. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que les entrepreneurs noirs disposent du soutien dont ils ont besoin pour croître, réussir et créer de bons emplois en Saskatchewan. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme),

« Les entrepreneurs noirs et les entreprises appartenant à des personnes noires sont des chefs de file de l'économie de la Saskatchewan. Grâce à leur énergie et leur détermination uniques, nos communautés sont plus résilientes et plus inclusives. Nous sommes fiers d'appuyer des organismes comme Black Professionals and Entrepreneurs of Saskatchewan Inc. et la Coalition of Black Small & Medium Enterprises afin qu'un plus grand nombre d'entrepreneurs noirs de la Saskatchewan puissent prospérer. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« Dès le départ, notre vision était de créer un espace permettant aux entrepreneurs noirs de la Saskatchewan de faire croître, de diriger et de transformer leurs communautés. Cet investissement facilite l'accès aux outils, au soutien et aux possibilités nécessaires pour naviguer dans des systèmes complexes et garantir un succès à long terme. Grâce à ce programme, nous sommes fiers de contribuer à renforcer l'inclusion économique et de favoriser une Saskatchewan plus dynamique et équitable. »

-Conseil d'administration, Black Professionals and Entrepreneurs of Saskatchewan Inc.

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel des entreprises appartenant à des personnes noires pour bâtir un Canada fort et inclusif. C'est pourquoi investir dans les écosystèmes entrepreneuriaux noirs par l'intermédiaire du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires change la donne pour les entreprises dirigées par des personnes noires de la Saskatchewan. Ce financement permet à la CoBSME de continuer à mettre en œuvre des programmes efficaces qui soutiennent la création, la croissance et l'expansion des entreprises appartenant à des Noirs dans toute la province. »

-Yinka Adebule, directrice-générale, Coalition of Black Small & Medium Enterprises

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) fournit un soutien ciblé aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs afin d'améliorer leur accès au capital et aux services de soutien aux entreprises (comme la formation, les services consultatifs, le mentorat et le réseautage).

L'écosystème du PEC est l'un des trois éléments du programme. Mis en œuvre par les agences de développement régional, le Fonds pour l'écosystème appuie les organisations sans but lucratif du milieu des affaires, dirigées par des Noirs, de tout le pays, afin d'améliorer leur capacité à fournir des services de soutien aux entrepreneurs noirs comme le mentorat, la planification financière et la formation en affaire. En Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba, le Fonds pour l'écosystème du PECN est mis en œuvre par PrairiesCan.

Le soutien de PrairiesCan permettra à BPES de servir au moins 300 entreprises, de former 400 participants et de soutenir la création, le maintien ou l'expansion d'au moins 100 entreprises appartenant à des Noirs en Saskatchewan, au cours d'une période de quatre ans.

Le financement de la CoBSME appuiera les services offerts à au moins 120 entreprises, permettra de former 170 participants et favorisera la création, le maintien ou le développement d'au moins 55 entreprises.

La période de réception des demandes, dans le cadre du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN), est maintenant terminée. Tous les projets doivent être achevés d'ici le 31 mars 2030.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Bureau de l'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Rhonda Shymko, Conseiller en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 306-716-1901