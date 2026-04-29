SASKATOON, SK, le 29 avril 2026 /CNW/ - Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral pour appuyer les services de développement technologique à l'intention des fondateurs d'entreprises en Saskatchewan.

Date :

le 30 avril 2026

Le gouvernement du Canada soutient les écosystèmes d'affaire de la Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Heure :

14 h 30

Endroit :

Remai Modern

102 Spadina Crescent East

Uniting the Prairies Conference, scène principale

Saskatoon (Saskatchewan)

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781