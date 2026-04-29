Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soutient les écosystèmes d'affaire de la Saskatchewan English
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
29 avr, 2026, 15:07 ET
SASKATOON, SK, le 29 avril 2026 /CNW/ - Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral pour appuyer les services de développement technologique à l'intention des fondateurs d'entreprises en Saskatchewan.
Date :
le 30 avril 2026
Heure :
14 h 30
Endroit :
Remai Modern
102 Spadina Crescent East
Uniting the Prairies Conference, scène principale
Saskatoon (Saskatchewan)
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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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