Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera une aide fédérale pour les entrepreneurs noirs en Saskatchewan English

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Prairies Economic Development Canada

15 mai, 2026, 13:30 ET

SASKATOON, SK, le 15 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), annoncera un financement fédéral visant à appuyer les organismes qui viennent en aide aux entrepreneurs noirs.

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Le gouvernement du Canada soutient les écosystèmes d'affaire de la Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)
Le gouvernement du Canada soutient les écosystèmes d'affaire de la Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date :                   

19 mai 2026

 

Heure :       

9 h (HAR)

 

Endroit :    

Ginette Luxurycrafts
818, avenue Broadway
Saskatoon (Saskatchewan)

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Rhonda Shymko, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 306-716-1901; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781

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