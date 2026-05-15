Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera une aide fédérale pour les entrepreneurs noirs en Saskatchewan English
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
15 mai, 2026, 13:30 ET
SASKATOON, SK, le 15 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), annoncera un financement fédéral visant à appuyer les organismes qui viennent en aide aux entrepreneurs noirs.
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Date :
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19 mai 2026
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Heure :
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9 h (HAR)
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Endroit :
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Ginette Luxurycrafts
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ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources : Rhonda Shymko, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 306-716-1901; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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