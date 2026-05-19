SASKATOON, SK, le 15 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), annoncera un financement fédéral visant à appuyer les organismes qui viennent en aide aux entrepreneurs noirs.

Le gouvernement du Canada soutient les écosystèmes d'affaire de la Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date : 19 mai 2026 Heure : 9 h (HAR) Endroit : Ginette Luxurycrafts

818, avenue Broadway

Saskatoon (Saskatchewan)



Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Rhonda Shymko, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 306-716-1901; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781