DEC accorde des contributions financières totalisant 2 320 000 $ à Export Outaouais pour la poursuite de son mandat et à Soudure Marc Marine pour son projet de croissance.

GATINEAU, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises et les organismes pour qu'ils saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi l'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des contributions totalisant 2 320 000 $.

Les appuis financiers de DEC se détaillent comme suit :

1 750 000 $ sont accordés à Soudure Marc Marine (Réparations Marines Marc inc.), une entreprise spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés, pour un projet d'agrandissement des installations et d'acquisition d'équipements.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Soutenir la croissance et l'innovation de nos entreprises locales est essentiel pour assurer la prospérité économique de l'Outaouais. Grâce à ces investissements, nous permettons à Soudure Marc Marine de moderniser ses installations et à la Chambre de commerce de Gatineau de poursuivre son accompagnement des entreprises vers de nouveaux marchés. Ces appuis permettront non seulement de renforcer la compétitivité de l'Outaouais, mais aussi de créer des emplois de qualité et de dynamiser notre économie locale. Promouvoir l'innovation et la croissance économique dans toutes les régions du pays est une priorité pour notre gouvernement. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‍-‍d'œuvre et du Travail et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Aider les entreprises à démarrer, à croître et à innover pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi notre gouvernement renouvelle son soutien à des organisations dont le succès fait rayonner non seulement la région de l'Outaouais, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes fiers d'appuyer les PME québécoises et canadiennes en les aidant à devenir les principaux acteurs de l'économie de demain. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'Outaouais regorge d'entrepreneurs visionnaires et de talents locaux. Ces contributions de DEC permettront à Soudure Marc Marine et à la Chambre de commerce de Gatineau de croître, d'innover et de renforcer l'économie de l'Outaouais. Un soutien concret pour un développement durable et inclusif. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

Faits en bref

Rattaché à la Chambre de Commerce de Gatineau , Export Outaouais est mandaté à titre d'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) pour accompagner les entreprises vers leurs objectifs d'exportation. L'appui à Export Outaouais ( Chambre de commerce de Gatineau ) a été évoqué lors d'une annonce le 30 janvier dernier portant sur un investissement de plus de 19 M$ pour soutenir les ORPEX.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

