WINNIPEG, MB, le 9 août 2022 /CNW/ - Les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap, les membres des communautés LGBTQ2, ainsi que les nouvelles arrivantes, les femmes noires, racisées et migrantes sont toutes touchées de manière disproportionnée par des inégalités de longue date. En soutenant les organismes du Manitoba qui font progresser l'égalité des genres et s'efforcent d'éliminer les obstacles, les membres de ces communautés pourront participer pleinement à la vie économique, sociale et démocratique du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a visité le Rainbow Resource Centre et a annoncé plus de 150 000 $ pour deux organismes établis au Manitoba pour les aider à faire progresser l'égalité des genres dans leurs communautés :

26 390 $ à l'Institute for International Women's Rights-Manitoba pour mener des recherches et formuler des recommandations en matière de politiques afin de s'assurer que la relance après la COVID au Manitoba est sensible aux besoins des communautés marginalisées et y répond;





est sensible aux besoins des communautés marginalisées et y répond; 127 144 $ au Rainbow Resource Centre pour renforcer sa capacité et améliorer les politiques et pratiques inclusives concernant le genre, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre.

Ces projets amélioreront le bien-être des femmes et des personnes de diverses identités de genre, ce qui contribuera à faire en sorte que les femmes, les personnes de diverses identités de genre, leurs familles et leurs communautés puissent prospérer, créant ainsi un Canada plus inclusif pour tout le monde.

Citations

« En tant que société, nous ne pouvons pas progresser si les femmes et les personnes de diverses identités de genre continuent à se heurter à des obstacles qui les empêchent d'accéder pleinement aux possibilités économiques, sociales et celles de leadership. Je félicite le Rainbow Resource Centre, l'Institute for International Women's Rights-Manitoba et tous les autres organismes qui travaillent à favoriser l'égalité des genres au Canada. C'est par la collaboration que nous changerons les choses. »

L'honorable Marcy Ien, C.P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le renforcement de la capacité est souvent négligé par les bailleurs de fonds, lesquels préfèrent soutenir les résultats liés à la prestation de services. Nous sommes profondément reconnaissants que Femmes et Égalité des genres Canada comprenne l'importance de renforcer les processus internes pour soutenir la durabilité et le succès à long terme. Le financement de 127 144 $ aidera le Rainbow Resource Centre à entretenir des espaces inclusifs pour que la communauté 2ELGBTQ+ puisse prospérer. »

Noreen Mian, directrice générale du Rainbow Resource Center

« L'Institute for International Women's Rights-Manitoba (IIWR-MB) est très reconnaissant d'avoir eu la possibilité d'embaucher son premier membre du personnel qui apportera une optique axée sur l'Analyse comparative entre les sexes Plus au Manitoba et renforcera la capacité en matière de reprise féministe intersectionnelle. L'IIWR-MB est guidé par cinq valeurs, dont l'une est de collaborer avec l'ensemble de la communauté pour soulever les questions liées à l'équité entre les genres, à la justice et au pouvoir au sein des gouvernements, des institutions et des systèmes afin de réaliser sa vision d'un monde où la dignité, l'équité entre les genres et la justice sont mises en pratique pour toutes et tous. Le financement accordé nous permet d'agir dans le respect de nos valeurs à l'égard d'un tel monde. »

Teruni Walaliyadde et Christine Williams, coprésidentes de l'Institute for International Women's Rights - Manitoba

Faits en bref

Le projet de l'Institute for International Women's Rights - Manitoba est financé au moyen du Programme de promotion de la femme, tandis que le Rainbow Resource Centre est financé par le Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre.





est financé au moyen du Programme de promotion de la femme, tandis que le Rainbow Resource Centre est financé par le Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre. Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de faire partie de la population active. Cela s'explique en partie par le fait que les femmes assument une plus grande part des responsabilités familiales et des soins non rémunérés, tout en étant plus susceptibles d'occuper des emplois à temps partiel ou temporaires. En conséquence, les femmes, en particulier les femmes âgées, ont une capacité de gain moindre et leur sécurité économique globale est inférieure.





Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a considérablement augmenté le financement accordé aux organismes de femmes et en quête d'égalité, en allouant plus de 488 millions de dollars à plus de 1 100 projets pour s'assurer que tout le monde puisse participer pleinement à la société canadienne.





a considérablement augmenté le financement accordé aux organismes de femmes et en quête d'égalité, en allouant plus de 488 millions de dollars à plus de 1 100 projets pour s'assurer que tout le monde puisse participer pleinement à la société canadienne. Le budget de 2022 démontre l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir une réponse et une relance inclusives après la pandémie de COVID-19 et un soutien aux femmes et aux communautés LGBTQ2. Les principaux investissements dans l'égalité des genres annoncés dans ce budget comprennent :

à soutenir une réponse et une relance inclusives après la pandémie de COVID-19 et un soutien aux femmes et aux communautés LGBTQ2. Les principaux investissements dans l'égalité des genres annoncés dans ce budget comprennent : 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour travailler avec les provinces et les territoires afin d'améliorer les services et les mesures de soutien visant à prévenir la violence fondée sur le sexe et à soutenir les personnes survivantes.



25 millions de dollars sur deux ans pour établir un projet pilote national afin d'établir un fonds pour l'équité en matière de produits d'hygiène menstruelle, pour contribuer à mettre ces produits à la disposition des personnes dans le besoin.



100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action fédéral pour les personnes LGBTQ2, afin de soutenir un Canada plus égalitaire pour les personnes LGBTQ2.





plus égalitaire pour les personnes LGBTQ2. Depuis avril 2020, environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 ont été engagés auprès d'organismes soutenant les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Notamment :

Plus de 230 millions de dollars ont été versés à ce jour à plus de 1 300 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes qui offrent des soutiens et des services essentiels aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe.



Ce financement a contribué à assurer la continuité des services tout au long de la pandémie et améliore la capacité et la réactivité des organismes de lutte contre la violence fondée sur le sexe.



Grâce à ce financement, plus de 1,3 million de personnes victimes de violence ont eu un endroit vers lequel se tourner et ont eu accès à des mesures de soutien pendant la pandémie.





Le budget de 2021 a prévu 55 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer la capacité des organismes de femmes et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à offrir des programmes de prévention de la violence fondée sur le sexe visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence. Un appel de propositions pour ce financement a pris fin en mars 2022 et FEGC annoncera les bénéficiaires cet automne.





D'autres investissements récents visant à soutenir les communautés LGBTQ2 comprennent 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour un nouveau Fonds de projets LGBTQ2 distinct, consacré au soutien d'initiatives éclairées par les communautés en vue de surmonter les principaux problèmes auxquels sont confrontées les communautés LGBTQ2. Les bénéficiaires de ce fonds seront annoncés cet automne.

