OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - Lorsque les collectivités du Nord peuvent cultiver davantage leurs propres aliments, elles sont plus aptes à faire face aux perturbations, que ce soit en raison des changements climatiques, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou des tensions mondiales. L'amélioration de la sécurité alimentaire renforce la souveraineté, soutient les économies locales et améliore la résilience des collectivités.

À l'occasion du Sommet sur la souveraineté alimentaire à Ottawa, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 1 753 799 $ pour améliorer la sécurité alimentaire dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). Les fonds appuieront cinq projets qui donnent aux collectivités l'infrastructure et les outils dont elles ont besoin pour cultiver, transformer et préparer des aliments locaux. Ce financement, offert par CanNor, créera de nouvelles possibilités pour les personnes œuvrant dans la production, la récolte, l'entrepreneuriat alimentaire, ainsi que pour l'ensemble du secteur tout en augmentant l'accès à des aliments frais produits localement.

Les investissements dans des initiatives liées aux aliments locaux réduisent la dépendance à l'égard des importations du sud, créent des emplois et aident à faire en sorte que la population du Nord puisse mettre des aliments nutritifs dans son assiette. En investissant dans des projets comme celui-ci, le gouvernement du Canada contribue à rendre les collectivités plus autonomes, ce qui permet de soutenir la souveraineté de l'Arctique et de renforcer les systèmes alimentaires du Nord.

Apprenez-en davantage sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : CanNor investit plus de 1,75 million de dollars dans des projets communautaires de sécurité alimentaire dans les Territoires du Nord-Ouest

Citations

« Soutenir la sécurité alimentaire dans le Nord est essentiel pour bâtir des communautés fortes et en bonne santé. Notre nouveau gouvernement investit dans les systèmes alimentaires du Nord afin d'améliorer l'accès aux aliments locaux et de créer de nouvelles possibilités économiques. Ce travail contribue à bâtir un Nord plus résilient et plus autonome pour les générations à venir. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le Nord fait face à des défis uniques en matière de sécurité alimentaire par rapport au reste du Canada. Pour soutenir un secteur alimentaire solide, nous devons investir dans des solutions propres au Nord. Je suis fière de voir des projets qui soutiennent les entreprises alimentaires des Territoires du Nord-Ouest en s'appuyant sur la force de nos communautés. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« L'accès à des aliments nutritifs et produits localement est essentiel pour assurer la santé des populations et des communautés dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Ces projets soutiennent les entreprises locales, renforcent les systèmes alimentaires régionaux et contribuent à garantir que les personnes œuvrant dans la production dans le Nord disposent des infrastructures nécessaires à leur croissance et à leur réussite. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est fier de soutenir des solutions issues des communautés qui reflètent les priorités du Nord et renforcent la résilience à long terme. »

- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

Faits en bref

Ces projets sont financés par IDEENord et le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). IDEENord procède à des investissements essentiels dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement de la capacité afin de contribuer à ce que la population du Nord soit en mesure de tirer avantage de l'économie de l'innovation du Canada. Le FICNI vise à soutenir des projets communautaires qui soutiennent la production alimentaire locale et autochtone, avec un accent sur les solutions innovantes et pratiques qui augmentent la sécurité alimentaire dans le Nord.



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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]