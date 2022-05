VANCOUVER, BC, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le poisson et les fruits de mer durables et de grande qualité du Canada sont reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un financement de plus de 1,7 million de dollars pour six projets visant à accroître les exportations de produits de la mer vers les marchés internationaux.

Les producteurs comptent sur les exportations pour assurer leur durabilité et conserver une position favorable pour l'avenir. Le secteur du poisson et des fruits de mer joue un rôle de première importance dans le contexte social et économique de centaines de collectivités côtières, les exportations de produits de la mer de qualité se chiffrant annuellement à 8,7 milliards de dollars. En investissant dans des outils qui contribuent à accroître le commerce et à élargir les marchés, le secteur canadien des produits de la mer rejoindra des consommateurs partout dans le monde, tout en procurant de précieux avantages économiques au pays.

Le financement accordé aux six bénéficiaires dans le cadre du programme Agri‑marketing aidera les organisations à mettre en marché et à promouvoir le poisson et les fruits de mer canadiens afin de stimuler la croissance du secteur. Les organisations bénéficiaires sont les suivantes :

l'Atlantic Groundfish Council recevra jusqu'à 85 506 $;

la Canadian Association of Prawn Producers recevra jusqu'à 1 000 000 $;

la Canadian Highly Migratory Species Foundation recevra jusqu'à 54 401 $;

la Canadian Pacific Kazunoko Association recevra jusqu'à 451 061 $;

la Pacific Sea Cucumber Harvesters Association recevra jusqu'à 81 444 $;

la Pacific Urchin Harvesters Association recevra jusqu'à 105 431 $.

La demande mondiale de poisson et de fruits de mer de grande qualité provenant de sources durables augmente à un rythme incroyable. Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la promotion du secteur du poisson et des fruits de mer du Canada afin de répondre à la demande croissante pour nos produits de calibre mondial.

Citations

« Les produits de la mer canadiens sont recherchés partout dans le monde en raison de leur excellente qualité. Le secteur est un moteur économique pour de nombreuses communautés côtières et rurales, et il joue un rôle essentiel pour aider à bâtir des systèmes alimentaires résilients. En investissant de manière stratégique dans des organisations qui font la promotion de nos produits de la mer sur la scène internationale, notre gouvernement contribue à faire croître notre économie tout en offrant des aliments nutritifs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les familles considèrent les produits de la mer durables du Canada comme une source saine de protéines. Je mets l'accent sur la croissance du secteur canadien du poisson et des fruits de mer pour la prochaine génération. Le programme Agri‑marketing donnera au secteur des produits de la mer du Canada les outils dont il a besoin pour promouvoir les produits canadiens de grande qualité afin d'atteindre de nouveaux marchés internationaux et d'offrir un approvisionnement alimentaire stable au monde entier. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018‑2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Le programme Agri‑marketing, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, ainsi qu'à saisir des débouchés sur le marché national par l'entremise d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et producteurs canadiens et misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

Le Canada a exporté du poisson et des produits de la mer vers 119 pays en 2021.

a exporté du poisson et des produits de la mer vers 119 pays en 2021. Les États‑Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada, représentant plus des deux tiers de nos exportations, évaluées à 6,2 milliards de dollars.

Liens supplémentaires

Programme Agri‑marketing

Partenariat canadien pour l'agriculture

Atlantic Groundfish Council

Canadian Association of Prawn Producers

Canadian Highly Migratory Species Foundation

Canadian Pacific Kazunoko Association

Pacific Sea Cucumber Harvesters Association

Pacific Urchin Harvesters Association

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans six projets visant à accroître les exportations de produits de la mer vers les marchés internationaux. L'investissement favorisera la croissance du secteur en aidant les organisations qui commercialisent le poisson et les produits de la mer canadiens et en font la promotion.

Le programme Agri-marketing, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, ainsi qu'à saisir des débouchés sur le marché national par l'entremise d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et producteurs canadiens et misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

Nom du bénéficiaire Lieu Description du projet Soutien fédéral approuvé (maximum) Atlantic Groundfish Council Manotick (Ontario) L'objectif est d'attirer et d'accroître l'intérêt des entreprises pour le sébaste canadien. Le financement sera fourni afin de participer à des salons professionnels sélectionnés sur trois continents dans le but d'accroître l'intérêt des entreprises de la chaîne d'approvisionnement pour le sébaste canadien. Le projet devrait permettre d'élargir la distribution afin de répondre à la croissance de la demande des consommateurs. 85 506 $ Canadian Association of Prawn Producers Manotick (Ontario) L'objectif est d'entreprendre une étude de marché, un développement de marché et la production de matériel promotionnel, dans le but de récupérer le prix unitaire et le volume des ventes perdues en raison de l'augmentation des importations de crevettes d'eau chaude et de crevettes d'eau froide d'élevage, ainsi que de la pandémie de COVID-19. 1 000 000 $ Canadian Highly Migratory Species Foundation Victoria (Colombie-Britannique) L'objectif est de poursuivre le travail visant à atteindre divers marchés et à accroître la sensibilisation aux produits et à l'environnement du thon blanc canadien. Cette démarche, associée à la mise en valeur des produits de la mer canadiens à l'échelle internationale par la diversification des marchés, l'augmentation des exportations de produits et la sensibilisation à l'environnement, permettra de mieux soutenir l'industrie dans ses efforts de commerce international. 54 401 $ Canadian Pacific Kazunoko Association Vancouver (Colombie-Britannique) L'objectif est de maintenir le prix élevé du kazunoko (rogue de hareng) sur le marché japonais existant, se diversifier sur le marché chinois plus récent et aider à créer une industrie à l'année, tout en soutenant les collectivités côtières de la Colombie-Britannique. 451 061 $ Pacific Sea Cucumber Harvesters Association Union Bay (Colombie-Britannique) L'objectif est de mettre en avant la réputation de l'industrie en tant que produit d'origine durable au Canada, aux États-Unis, en Chine, à Hong Kong et dans l'Union européenne. L'approvisionnement durable consiste à intégrer des facteurs de rendement social, éthique et environnemental dans le processus de sélection des fournisseurs, ce qui aide le secteur à rester bien positionné pour l'avenir. Le projet permettra également de créer des débouchés sur de nouveaux marchés à Singapour et en Corée du Sud. 81 444 $ Pacific Urchin Harvesters Association Richmond (Colombie-Britannique) L'objectif est d'accroître les ventes et de consolider la réputation de l'industrie en matière d'approvisionnement en produits de la mer canadiens durables et de première qualité sur les marchés existants et nouveaux et diversifiés. 105 431 $

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]