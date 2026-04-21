WHITEHORSE, YT, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le système alimentaire du Yukon est façonné par les défis propres au Nord, mais également par des communautés dynamiques et un secteur agricole local en pleine croissance. Soutenir les gouvernements autochtones et les entreprises du Nord pour accroître la capacité de production, de transformation et de préparation des aliments génère des débouchés économiques locaux et renforce les systèmes alimentaires dans tout le territoire.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 1 264 308 $ pour améliorer les systèmes alimentaires au Yukon. Ces fonds soutiendront cinq projets qui donneront aux communautés et aux entreprises l'infrastructure et les outils dont elles ont besoin pour préparer, entreposer et distribuer des aliments en toute sécurité. Ce financement, offert par CanNor, créera de nouveaux débouchés pour les gouvernements et les communautés des Premières Nations, les entreprises et la main-d'œuvre spécialisée du secteur alimentaire.

Grâce à ces investissements ciblés, le gouvernement du Canada aide les organisations et les entreprises yukonnaises à accroître la production alimentaire locale et à bâtir un avenir plus autosuffisant.

Apprenez-en davantage à propos des projets financés : CanNor investit plus de 1,2 million de dollars dans des projets alimentaires communautaires

Citations

« Des systèmes alimentaires locaux solides sont à la base de communautés en bonne santé, de possibilités économiques et du bien-être à long terme dans tout le Nord. Grâce à des partenariats avec des organisations du Yukon et des producteurs locaux, nous mettons en œuvre des solutions élaborées par les populations du Nord qui améliorent l'accès à des aliments frais et locaux sur l'ensemble du territoire. Le nouveau gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les gouvernements et les communautés autochtones afin de préserver et de promouvoir la souveraineté alimentaire autochtone. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le secteur alimentaire du Yukon repose sur les producteurs locaux, les entrepreneurs et les responsables communautaires qui connaissent bien le Nord et les besoins spécifiques de nos collectivités. C'est pourquoi nous investissons dans des systèmes locaux qui renforcent la sécurité alimentaire, développent la production dans le Nord et réduisent la dépendance à l'égard des produits importés. C'est grâce à des investissements comme ceux-ci que nous bâtirons un Yukon plus fort et plus résilient. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor et député du Yukon

« Les projets menés par Yukon Berry Farms et Tum Tums Black Gilt Meats montrent comment l'innovation dans le secteur agroalimentaire stimule le développement économique au Yukon. En soutenant ces initiatives, nous aidons les entreprises locales à se développer, à diversifier l'économie, à renforcer la sécurité alimentaire et à créer des emplois durables qui apportent des avantages à long terme aux communautés de tout le territoire. »

- Jen Gehmair, ministre du Développement économique, du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

Faits en bref

Ces projets sont financés par IDEENord et le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada. Le FICNI soutient des projets communautaires qui favorisent la production alimentaire locale et autochtone, en mettant l'accent sur des solutions novatrices et pratiques visant à accroître la sécurité alimentaire dans le Nord.

Le financement accordé par CanNor à la société 835564 Yukon Inc., qui louera ses locaux à Yukon Berry Farms, prend la forme d'une contribution remboursable.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, région du Yukon, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]