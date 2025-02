Le financement de PacifiCan stimulera l'économie alimentaire durable de l'île de Vancouver, alimentant la prospérité des régions côtières et des communautés autochtones.

VANCOUVER ISLAND, BC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Grâce à son emplacement stratégique le long de l'océan Pacifique, à sa riche biodiversité marine et à ses établissements de recherche de pointe, la Colombie-Britannique est particulièrement bien placée afin de stimuler l'innovation dans des secteurs tels que l'aquaculture et la technologie marine.

Des huîtres fraîches sur un lit de glace. Le texte se lit comme suit : Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars pour stimuler l’innovation dans l’économie bleue. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi de plus de 1,1 million de dollars à PacifiCan pour deux projets sur l'île de Vancouver qui appuieront des pratiques aquacoles durables et stimuleront la compétitivité des producteurs d'algues et de mollusques de la Colombie-Britannique.

PacifiCan accorde 881 600 $ au North Island College pour établir un Carrefour d'innovation sur les algues marines afin de faire progresser l'industrie durable des algues marines de la Colombie-Britannique. Le financement aidera le Carrefour d'innovation sur les algues marines à créer une banque de semences d'algues, à obtenir une unité mobile de transformation, à tester de nouvelles technologies de déshydratation des algues et de transformation des aliments, et à aider les petits producteurs à améliorer leurs activités et à adopter des innovations. Grâce à la riche biodiversité d'algues de l'île de Vancouver, à sa main-d'œuvre qualifiée ainsi qu'à ses communautés autochtones mobilisées dans le développement des entreprises sur les algues, le secteur est bien placé pour croître.

PacifiCan versera également 250 000 $ à la B.C. Shellfish Growers' Association, un organisme à but non lucratif représentant les intervenants de l'industrie des mollusques. Ce financement appuiera le Programme de modernisation des pratiques, de la responsabilisation et des communications de l'industrie (IMPACT), qui aide les petits producteurs de mollusques à moderniser leurs activités grâce à des technologies de pointe, à accroître la productivité, à promouvoir la gérance de l'environnement, ainsi qu'à prendre de l'expansion sur les marchés mondiaux.

Les investissements annoncés aujourd'hui aideront à faire progresser les industries des mollusques et des algues de la Colombie-Britannique en augmentant la valeur des produits, en augmentant les possibilités d'exportation et en créant des emplois en Colombie-Britannique, y compris pour les groupes sous-représentés comme les femmes et les peuples autochtones.

Citations

« L'économie bleue représente une réelle occasion de croissance économique durable en Colombie-Britannique. En soutenant l'innovation dans les industries des algues et des mollusques de la Colombie-Britannique, nous aidons les entreprises locales à améliorer leur productivité, à conquérir de nouveaux marchés, ainsi qu'à créer des emplois de qualité. Ces investissements favoriseront également la gérance de l'environnement, en veillant à ce que nos ressources océaniques soient gérées de manière durable, et ce, tout en générant des retombées économiques pour les régions côtières et les communautés autochtones. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les algues présentent des possibilités uniques en matière d'innovation sociale et économique. Ce projet aidera à accélérer le secteur canadien des algues marines en répondant aux besoins de la communauté et de l'industrie, en stimulant l'innovation et en faisant progresser le leadership du North Island College (NIC) dans l'économie bleue, et ce, avec un potentiel d'impact mondial.

-Lisa Domae, rectrice et chef de la direction, North Island College (NIC)

« Bien que l'industrie des mollusques de la Colombie-Britannique trouve ses racines dans des techniques d'élevage étendues à faible intrant, l'innovation et la technologie, en partie grâce à de grandes entreprises, ont été essentielles pour faire de la Colombie-Britannique un chef de file mondial de l'aquaculture. Avec ce projet, l'objectif de la B.C. Shellfish Growers' Association (BCSGA) est d'aider les petits producteurs à moderniser leurs pratiques, en améliorant ainsi la productivité et la durabilité. En soutenant la croissance d'une industrie propre et responsable, nous favorisons ainsi la gérance de l'environnement et renforçons les économies côtières. »

-Nico Prins, directeur général, B.C. Shellfish Growers' Association

Faits saillants

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

L'économie océanique du Canada contribue à hauteur d'environ 31,7 milliards de dollars par année au produit intérieur brut (PIB) et soutient quelque 300 000 emplois dans un large éventail de secteurs.

La récolte mondiale annuelle d'algues marines a plus que doublé au cours des 25 dernières années, et elle est désormais évaluée à plus de 5 milliards de dollars américains.

Plus de 20 espèces différentes de mollusques, comme les moules, les huîtres, les palourdes et les pétoncles, sont notamment cultivées le long des côtes canadiennes. En Colombie-Britannique, environ 40 % des mollusques d'élevage sont vendus dans la province, tandis que 28 % le sont dans le reste du Canada.

Liens connexes :

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur X (ex-Twitter) et LinkedIn Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1‑877‑303‑3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Haley Hodgson, Directrice de la sensibilisation et conseillère principale en communication, Cabinet du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Izabela Leszko, Gestionnaire par intérim des communications, PacifiCan, [email protected]