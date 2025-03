OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - L'impact des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sur la main-d'œuvre et sur l'économie de notre pays est inestimable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada maintient son leadership en matière de langue officielle en prenant les mesures nécessaires pour protéger la vitalité et s'attaquer aux enjeux des communautés anglophones minoritaires du Québec et des communautés francophones minoritaires dans le reste du pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé une modification importante apportée aux ententes des organismes du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM). Le financement de ces modifications fait partie d'une initiative d'indexation de 20,5 millions de dollars, mise en œuvre progressivement sur cinq ans (2023-2028). Ce financement s'ajoute au financement de 74,5 millions de dollars qui a été renouvelé pour 2023-2028. Les modifications apportées pour le financement de l'indexation 2023-2024 et 2024-2025 ont été achevées en mars 2024.

Le FH-CLOSM est le programme phare d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) visant à favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le programme finance un réseau de 14 organismes, c'est-à-dire un organisme national francophone ainsi qu'un organisme dans chaque province et territoire. Ce financement supplémentaire permettra à ces 14 organismes de renforcer leur travail de développement économique communautaire, de développement des ressources humaines et de promotion des partenariats afin de soutenir des marchés du travail locaux inclusifs.

Le ministre a fait cette annonce lors d'une visite aux locaux du Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉÉ) Canada, un organisme dévoué au soutien des CLOSM à l'échelle nationale.

L'annonce d'aujourd'hui rappelle l'engagement constant du gouvernement fédéral à travailler de concert avec les organismes des CLOSM pour soutenir l'épanouissement de ces communautés d'un bout à l'autre du pays. Le FH-CLOSM s'inscrit également dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. Ce Plan d'action est l'instrument principal du gouvernement du Canada pour favoriser l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, en conformité avec la Loi sur les langues officielles.

« Une économie forte au Canada repose sur le fait que tous les travailleurs puissent avoir accès aux mesures d'aide dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi, y compris les travailleurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Ce financement supplémentaire permet à ces 14 organismes de continuer à éliminer les obstacles linguistiques, afin que les Canadiens vivant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire puissent trouver et conserver de bons emplois. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Steven MacKinnon

« Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Ce financement permettra aux organismes d'offrir à ces communautés des services de formation et d'employabilité adaptés aux réalités économiques d'aujourd'hui, favorisant ainsi leur intégration au marché du travail et leur plein épanouissement. »

- La ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, l'honorable Rachel Bendayan

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers les communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris celles d'Ottawa-Vanier, en investissant dans des mesures concrètes pour soutenir leur inclusion et leur pleine participation au marché du travail. Le financement supplémentaire annoncé permettra aux organismes comme RDÉE Canada et la Société économique de l'Ontario de renforcer les services d'employabilité et de développement économique afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des communautés francophones. Ce soutien est essentiel pour favoriser la prospérité économique et culturelle de notre pays puisqu'il reconnaît la valeur de la langue française dans nos secteurs économiques et répond à la nécessité de créer davantage d'emplois en français dans divers domaines. »

- La whip en chef du gouvernement et députée d'Ottawa-Vanier, l'honorable Mona Fortier

« En réaffirmant son soutien au RDÉE Canada et au développement économique des régions francophones et acadiennes en situation minoritaire, le gouvernement du Canada montre clairement que l'inclusion et la croissance des communautés francophones ne sont pas seulement des objectifs sociaux, mais des leviers de croissance économique pour l'ensemble du Canada. Le RDÉE Canada est heureux de poursuivre sa mission de soutenir l'entrepreneuriat, l'employabilité et le développement économique francophone à travers le pays. »

- Le président-directeur général de RDÉE Canada, Yan Plante

Faits en bref

Dans le cadre de l'initiative d'indexation du FH-CLOSM pour la période 2025-2028, le gouvernement du Canada révise les ententes de financement des 14 organismes afin de fournir un financement supplémentaire qui tient compte des conditions économiques actuelles. Dans le cadre de cette initiative d'indexation, des fonds additionnels ont été accordés aux organismes à l'hiver 2024 pour les exercices 2023- 2024 et 2024-2025.

révise les ententes de financement des 14 organismes afin de fournir un financement supplémentaire qui tient compte des conditions économiques actuelles. Dans le cadre de cette initiative d'indexation, des fonds additionnels ont été accordés aux organismes à l'hiver 2024 pour les exercices 2023- 2024-2025. Au cours des 50 dernières années, la proportion de francophones au Canada a diminué de façon constante. En effet, en 1971, les francophones hors Québec représentaient 6,1 % de la population canadienne, comparativement à 3,5 % en 2021 (Recensement de 2021).

a diminué de façon constante. En effet, en 1971, les francophones hors Québec représentaient 6,1 % de la population canadienne, comparativement à 3,5 % en 2021 (Recensement de 2021). Selon une étude sur l'appréciation et la perception des langues officielles au Canada , 77 % des Canadiens considèrent qu'une connaissance du français et de l'anglais améliore leurs chances de trouver un emploi.

, 77 % des Canadiens considèrent qu'une connaissance du français et de l'anglais améliore leurs chances de trouver un emploi. Le budget de 2023 prévoyait également 206,6 millions de dollars en nouveau financement à compter de 2023- 2024, et 54 millions de dollars par année par la suite pour le FH-CLOSM afin de soutenir les organismes des CLOSM dans la prestation de services d'aide à l'emploi.

