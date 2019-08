Le gouvernement du Canada investit dans une initiative de sciences marines dirigée par l'Université de Waterloo, à Iqaluit, au Nunavut

IQALUIT, NU, le 2 août 2019 /CNW/ - Les côtes arctiques du Canada abritent un écosystème marin abondant qui soutient les moyens de subsistance et la culture des communautés inuites vivant dans le Nord. Nous savons que cet environnement est en train de changer en raison des effets des changements climatiques, de la perte de biodiversité et des produits chimiques persistants qui sont présents dans le Nord. La protection de cette richesse pour les générations futures exige des connaissances scientifiques, des données et des connaissances inuites. Il est nécessaire d'obtenir plus de données pour que nous puissions suivre les changements environnementaux au fur et à mesure qu'ils se produisent au fil du temps.