Près de 40 M$ pour des projets verts novateurs au Québec : DEC accorde une aide financière de 9,5 M$ pour accélérer le virage vert des PME et le développement durable des régions du Québec.

WAKEFIELD, QC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La lutte aux changements climatiques demande que le gouvernement du Canada collabore avec des intervenants économiques clés, comme les Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et les Centres d'aides aux entreprises (CAE). C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 9,5 M$ au Réseau des SADC et CAE.

Cet appui de DEC permettra aux 57 SADC et aux 10 CAE du Québec de répondre aux besoins grandissants des petites entreprises et des collectivités pour de l'accompagnement et de l'expertise en développement durable.

Depuis près de 15 ans, les SADC et les CAE intègrent l'approche du développement durable dans leurs actions. En plus d'être actifs dans l'aide technique offerte aux PME, ils ont entrepris de nombreuses initiatives dans plusieurs régions du Québec, telles que les symbioses industrielles, les réclamations des crédits-carbone, ainsi que la valorisation des énergies renouvelables.

Grâce à l'aide financière annoncée aujourd'hui, les SADC et les CAE pourront continuer d'appuyer les entreprises afin qu'elles améliorent leur performance environnementale ainsi que les collectivités dans le cadre de leurs projets de développement économique local en développement durable.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption des technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Nous prenons des mesures concrètes pour aider les collectivités et les petites entreprises à accélérer le virage vert du Québec. En soutenant les SADC et les CAE, nous leur donnons les moyens d'accompagner encore plus d'organisations afin qu'elles adoptent des pratiques écoresponsables et des technologies propres. Le Réseau des SADC et CAE est un collaborateur clé qui aide notre gouvernement à atteindre ses objectifs en matière d'économie verte et durable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je suis particulièrement fière de voir que des initiatives, comme celle annoncée aujourd'hui, soient mises en place pour réduire notre impact environnemental et assurer un virage vert au Québec. En appuyant les SADC et les CAE, nous permettons aux petites entreprises et aux collectivités de jouer un rôle majeur dans l'économie de demain et nous investissons dans le mieux-être des générations futures. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Le Réseau des SADC et CAE est évidemment très heureux de cette aide financière annoncée aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle, car en plus de reconnaître l'expertise de nos membres en matière d'accompagnement des petites entreprises en développement durable, le gouvernement du Canada pose un geste concret qui aura à terme des répercussions positives sur la performance environnementale et économique de nos PME. Les SADC et CAE sont prêts dès maintenant à relever le défi, à apporter tout le soutien nécessaire aux projets de virage vert en région. »

Vallier Daigle, président, Réseau des SADC et CAE

« Le Parc Nature Éco-Odyssée étant une entreprise écotouristique, le développement durable est ancré au cœur de sa mission depuis sa création. Par contre, il peut être coûteux pour une PME comme la nôtre d'être accompagnée par des experts pour bâtir une stratégie écoresponsable. L'aide de la SADC permet de bénéficier d'un accompagnement qui améliore grandement le déploiement de stratégies en développement durable. Il y a un besoin pour ce nouveau financement et je salue l'appui du gouvernement du Canada au Réseau des SADC et CAE. »

Olivier Rocheleau-Leclair, président et directeur général, Parc Nature Éco-Odyssée

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis le début du mois de février. Elles confirment des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.





et qui favoriseront une économie verte et résiliente. Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance. Ce programme offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

