Le financement renforcera la capacité des éducateurs à reconnaître la violence chez les jeunes et à y réagir.

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La violence familiale et la violence fondée sur le sexe constituent d'importants enjeux de santé publique ayant des conséquences graves et durables sur nos communautés et sur l'ensemble des régions du Canada. Ces enjeux touchent les familles et les jeunes et comprennent diverses formes d'abus physiques, sexuels et émotionnels, ainsi que la négligence. Au sein de nos communautés, en particulier pendant les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, les éducateurs jouent un rôle central pour promouvoir et favoriser le bien-être physique et mental des jeunes, notamment des jeunes susceptibles d'être victimes de violence familiale ou fondée sur le sexe.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de 550 000 dollars destiné à l'Université Queen's pour créer, évaluer et présenter des modules de formation en ligne fondés sur des données probantes, accessibles et interactifs traitant de la violence fondée sur le sexe et de la prévention de celle-ci. Cette formation aidera les éducateurs de partout au Canada à se sensibiliser à la question et à renforcer leurs connaissances, capacités et niveau de confiance pour reconnaître, prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe. Le projet permettra à l'Université Queen's de collaborer avec des intervenants importants de partout au Canada pour élaborer conjointement des ressources fondées sur les traumatismes et la violence et de mener de la recherche interventionnelle afin de confirmer que les outils sont utiles et appropriés.

L'Université Queen's réalisera ce projet par l'entremise de PREVNet (le Réseau pour la promotion des relations et l'élimination de la violence). PREVNet est un centre de recherche national qui travaille en partenariat avec des organismes qui s'emploient à favoriser des relations saines chez les enfants et les jeunes. Le Réseau collabore à divers dossiers dans le domaine des mauvais traitements envers les enfants, de l'intimidation, de la violence chez les jeunes et de la violence conjugale et sexuelle avec des organismes desservant les jeunes, les entreprises et les gouvernements.

Citations

« Nous travaillons avec l'ensemble du gouvernement pour favoriser la sécurité et la santé mentale de toutes les personnes vivant au Canada, particulièrement les enfants et les jeunes. En soutenant l'Université Queen's dans l'élaboration de modèles de formation à la prévention de la violence fondée sur le sexe, nous veillerons à ce que les éducateurs de tout le Canada disposent de la formation et des outils nécessaires pour prévenir et combattre la violence dans les écoles. Il s'agit d'une partie importante de notre travail visant à créer des environnements plus sûrs et plus inclusifs pour les enfants, les familles et les communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les jeunes victimes de la violence basée sur le genre ont plus de chance de rapporter des problèmes de santé physique et mentale et restent plus longtemps à risque d'être des victimes d'autres formes de violence. Les recherches indiquent que les enseignants ressentent fortement la responsabilité de répondre à la violence basée sur le genre, mais ils ont besoin de nouvelles formations supplémentaires, de ressources, et de pratiques pour y répondre. Ce financement permettra de développer des ressources basées sur les données probantes pour les éducateurs afin de créer des écoles et des classes sécuritaires, bienveillantes, et respectueuses. »

Wendy Craig, Ph. D., membre de la SRC, O.C., O.Ont

Professeure et codirectrice scientifique de PREVNet

Faits en bref

Les conséquences de la violence familiale et fondée sur le sexe peuvent comprendre des effets à court et à long terme sur la santé mentale et physique ainsi que des coûts sociaux et économiques, comme des problèmes de comportement chez les enfants, la consommation d'alcool et de drogue et des tentatives de suicide chez les adolescents.

Par l'entremise de la Stratégie pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars, avec 44 millions de dollars par année. De plus, un montant de 539,3 millions de dollars sur cinq ans (2022-2023 à 2026-2027) a été prévu dans le budget de 2022 pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Lancé en novembre 2022 par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine, le Plan d'action national établit un cadre ayant pour vision un Canada où tout le monde est à l'abri de la violence fondée sur le sexe.

, de composer le 1-866-585-0445 ou de texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes) pour accéder à du contenu éducatif gratuit, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs, ainsi qu'à des consultations individuelles avec des professionnels de la santé qualifiés. Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe commencent le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se terminent le 10 décembre, lors de la Journée des droits de la personne. Cette année, nous encourageons tout le monde à Écouter. Apprendre. Agir. et reconnaître l'urgence et l'importance de mettre fin à la violence qui touche beaucoup trop de personnes dans notre société.

Demandes de renseignements généraux, 613-957-2991, 1-866-225-0709