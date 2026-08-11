Le gouvernement du Canada investit dans un grand projet de Ports pour petits bateaux à Red Head, à l'Île-du-Prince-Édouard

MORELL, PE, le 11 août 2026 /CNW/ -- Les ports pour petits bateaux sont des infrastructures essentielles qui appuient les secteurs de la pêche commerciale et de l'aquaculture au Canada, contribuant ainsi à soutenir les communautés côtières et les économies locales, et ce, d'un océan à l'autre. Ensemble, les industries canadiennes de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer représentent près de 65 000 emplois, et elles ont généré 8,47 milliards de dollars en exportation de produits de la mer en 2025.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé le lancement de la deuxième phase d'un grand projet de reconstruction au port de Red Head, à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette phase comprend la reconstruction complète du quai ouest, en vue d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la résilience climatique pour les pêcheurs et les utilisateurs du port.

Avec ce projet pluriannuel de plusieurs millions de dollars, le port continuera de soutenir l'industrie locale de la pêche tout en créant des emplois pendant la construction.

Cet investissement répond à l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, c'est-à-dire d'investir près d'un milliard de dollars sur cinq ans pour réparer, entretenir et moderniser les ports pour petits bateaux partout au pays. Ce financement contribuera aux réparations portuaires, au dragage, aux nouvelles constructions et à l'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires face aux conditions environnementales changeantes et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Des ports sécuritaires et fiables sont essentiels au succès de l'industrie de la pêche de l'Île-du-Prince-Édouard et des communautés qui en dépendent. Des investissements comme celui-ci aident à favoriser la croissance économique, à renforcer la résilience du secteur canadien des produits de la mer et à faire en sorte que l'infrastructure portuaire puisse servir les générations futures de pêcheurs.

L'industrie de la pêche est au cœur des communautés côtières de l'Île-du-Prince-Édouard et du Canada; les pêcheurs ont besoin de ports pour petits bateaux sécuritaires et fiables. Le financement annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 renforcera la position concurrentielle et la croissance économique du Canada, tout en soutenant les communautés qui dépendent de ces ports. Alors que le Canada passe de la dépendance économique à la résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour des générations à venir.

Citations

« Fiona a causé de réels dommages aux ports du Canada atlantique et de l'est du Québec, et les communautés travaillent encore à la reconstruction. Les réparations au port de Red Head fourniront aux pêcheurs un endroit sécuritaire pour travailler et construit pour résister aux marées et ondes de tempête de plus en plus fréquentes. Je tiens à remercier l'administration portuaire de Red Head pour le travail qu'elle a accompli avec nous. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Le port de Red Head joue un rôle important en soutenant les pêcheurs, les familles et les entreprises de notre communauté. La reconstruction du quai ouest contribuera à améliorer la sécurité et la fiabilité pour les utilisateurs du port, tout en veillant à ce que cette infrastructure essentielle puisse continuer de servir les pêcheurs locaux pour les générations à venir. Des investissements comme celui-ci démontrent notre engagement envers les communautés qui dépendent d'une industrie de la pêche forte et durable. »

Kent MacDonald, député de Cardigan

Faits en bref

La première phase de ce projet dans le port de Red Head a commencé par le retrait d'une structure de quai détruite, suivi de la construction d'un long brise-lames protecteur. La deuxième phase prévoit la reconstruction de toute la structure du quai ouest. La valeur de l'ensemble du projet est estimée à plusieurs millions de dollars.

Le financement des projets de Ports pour petits bateaux du MPO entraînera une augmentation de plus de 35 pour cent par rapport à la moyenne sur dix ans dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026.

Ce financement appuie l'entretien et les réparations portuaires nécessaires dans tout le Canada, y compris à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le Canada atlantique et l'est du Québec, les réparations et la modernisation des ports ont débuté avec le Fonds fédéral de rétablissement de l'ouragan Fiona et le budget fédéral de 2024.

Le port de Red Head est un exemple d'emplacement qui a été lourdement endommagé par Fiona; il s'agit d'un port essentiel pour près de 50 bateaux commerciaux et équipages.

Pêches et Océans Canada gère près de 935 ports d'une valeur approximative de 7,1 milliards de dollars. Ces infrastructures soutiennent le débarquement d'environ 90 % des prises des pêcheurs canadiens et constituent le pilier de l'économie des produits de la mer du pays.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Golfe, [email protected]