WINNIPEG, MB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'avenir de l'économie numérique du Canada prend forme au Manitoba. Les entreprises spécialisées dans les médias numériques interactifs adoptent l'intelligence artificielle pour rester à l'avant-garde, stimuler la croissance et créer des emplois et de nouvelles possibilités.

Aujourd'hui, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface - Saint-Vital, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un soutien de plus de 2,3 millions de dollars pour New Media Manitoba (NMM).

Cet investissement élargira les capacités de NMM en lui permettant d'intégrer l'IA dans l'installation StudioLab xR qui aide les petites et moyennes entreprises à adopter l'IA, permet la mise en marché de nouveaux produits et crée des emplois dans le secteur des médias numériques au Manitoba. NMM offrira également des programmes de formation de la main-d'œuvre afin de veiller à ce que les Manitobains possèdent les compétences nécessaires pour réussir dans une économie fondée sur l'IA.

Le Canada accélère l'adoption sécuritaire de l'IA dans l'économie. L'intelligence artificielle stimule la croissance économique et la productivité, et présente de nouvelles possibilités. De plus, en mobilisant le secteur des médias numériques interactifs autour de l'IA, les entreprises du Manitoba disposeront des outils nécessaires pour être compétitives et connaitre du succès sur le marché mondial.

Citations

« Nous bâtissons un Canada fort en investissant dans la principale force de chaque province. Au Manitoba, il s'agit de la croissance d'un secteur technologique innovant. C'est pourquoi nous soutenons New Media Manitoba, dont le travail aide les entreprises locales à adopter de nouvelles technologies, à créer de bons emplois et à faire croître l'économie numérique du Canada. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement permet aux entreprises du Manitoba d'avoir les outils dont elles ont besoin pour être concurrentielles et croître dans une économie qui évolue rapidement. En appuyant le leadership de New Media Manitoba en matière d'adoption de l'IA, nous contribuons à créer des emplois de qualité, à renforcer les entreprises locales et à veiller à ce que le Manitoba joue un rôle de premier plan dans l'avenir numérique du Canada. »

-Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, Manitoba

« Les entreprises et les innovateurs sont le pilier de notre économie, et plusieurs d'entre eux veulent utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité. Le gouvernement du Canada s'engage à développer le secteur de l'IA de notre pays, à favoriser l'adoption de l'IA et à mettre en place une infrastructure numérique souveraine. Tirer parti de l'IA tout en renforçant la confiance dans son développement et son déploiement responsables favorisera la croissance et la prospérité partagée au Manitoba et dans tout le pays. »

-L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Il s'agit d'un investissement générationnel pour notre secteur des médias numériques interactifs. Cet investissement permet aux créateurs et aux entreprises d'adopter des outils d'IA qui amélioreront fondamentalement la productivité, la compétitivité et la croissance à long terme, veillant à ce que le Manitoba reste à l'avant-garde des technologies créatives. »

-Dan Blair, président du conseil d'administration, New Media Manitoba

« En accélérant l'adoption de l'IA dans les médias numériques interactifs, nous créons les bases d'une innovation qui s'étend dans l'ensemble de l'économie du Manitoba. Cet investissement renforce non seulement notre secteur, mais aussi la capacité de la province à jouer un rôle de premier plan dans l'utilisation de l'IA dans des secteurs comme les sciences biologiques, la construction et la production cinématographique et télévisuelle. »

-Louie Ghiz, directeur général, New Media Manitoba

Faits en bref

Cet investissement devrait permettre de créer 77 emplois, de former 100 personnes et d'aider 50 PME.

Les fonds de ce financement non remboursable sont octroyés par l'intermédiaire de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle; une initiative qui soutient l'adoption des technologies d'IA sur le marché, leur développement et leur utilisation responsables dans les Prairies. Les fonds proviennent aussi du programme de Croissance économique régionale par l'innovation.

