DEC accorde une aide financière de 250 000 $ à Technologies Boralife. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

SOREL-TRACY, QC, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, un soutien financier du gouvernement du Canada à Technologies Boralife pour stimuler la croissance de la PME de Sorel-Tracy.

Technologies Boralife est spécialisée dans le développement et la commercialisation d'une nouvelle technique écologique et durable de traitement du bois, à base de borate de sodium, visant à l'ignifuger et à le protéger contre les insectes et les moisissures. L'entreprise en démarrage reçoit l'appui de l'incubateur-accélérateur AG Biocentre, situé à Lévis.

Pour appuyer Technologies Boralife dans son envol, DEC lui a accordé une contribution remboursable de 250 000 $, L'aide du gouvernement du Canada permettra de bonifier le procédé exclusif de traitement du bois ignifugé certifié (Boraflame) développé par l'entreprise et à commercialiser cette expertise. À court terme, la mise en exploitation de cette technologie par Technologies Boralife contribuera à la croissance de ses ventes et à sa rentabilité.

Plus précisément, la contribution de DEC permettra à Technologies Boralife d'acquérir et d'installer des équipements de production automatisés, notamment une ligne d'estampillage. Le projet mènera à la création de quatre emplois.

Citations

« Le gouvernement du Canada a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. Entre autres actions, nous effectuons des investissements stratégiques dans les technologies propres, qui font partie de notre plan de relance économique. En aidant des entreprises comme Technologies Boralife de la Montérégie à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous préparons du même coup les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Notre gouvernement a pris des mesures pour aider les entreprises en misant sur l'innovation, les nouvelles technologies et le virage vert. En appuyant Technologies Boralife, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Notre appui à une nouvelle PME qui développe une technique écologique et durable est l'exemple probant d'un projet qui permettra de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favorisera une économie verte et résiliente. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à ce financement, Boralife peut se doter de matériel industriel de pointe servant au conditionnement de son bois ignifugé de marque Boraflame, et ce, conformément aux codes du bâtiment en vigueur aux États-Unis. Ce financement est directement lié à l'exportation de notre produit aux États-Unis. »

Stéphane Rompré, président, Technologies Boralife

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui auront lieu au cours des prochaines semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.





et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

