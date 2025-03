Plus de 3,2 millions de dollars pour stimuler la transformation agroalimentaire et la fabrication agricole en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 3 mars 2025 /CNW/ - La Saskatchewan est au cœur de la production et de l'innovation agricoles au Canada, comptant près de 40 % de la superficie agricole totale du pays, un secteur à valeur ajoutée qui a plus que doublé au cours des dix dernières années dans la province. À mesure que l'économie agricole se développe et évolue, il est plus important que jamais d'investir dans des solutions canadiennes qui soutiennent les cultures et les produits agroalimentaires locaux. Le gouvernement du Canada aide les organisations et les entreprises de la Saskatchewan à tirer parti de leurs atouts acquis de longue date et à exploiter de nouvelles possibilités pour renforcer et développer l'économie agricole.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé un nouveau financement fédéral de 3 265 583 dollars destiné à quatre projets en Saskatchewan. Ce financement créera de nouveaux débouchés pour l'agroalimentaire à valeur ajoutée grâce à des investissements stratégiques dans des entreprises et à une capacité accrue de la grappe d'ingrédients alimentaires locaux. Le secteur de la fabrication agricole bénéficiera également de la commercialisation de nouvelles technologies permettant de charger les wagons avec une efficacité et une sécurité améliorées.

« La Saskatchewan contribue depuis longtemps à nourrir le monde, et elle est aujourd'hui à la pointe de l'innovation agricole. Notre gouvernement investit dans la fabrication agricole et la production agroalimentaire de la Saskatchewan afin de tirer parti de cette force. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de créer de nouvelles occasions pour les producteurs de la Saskatchewan, d'accroître la production locale de denrées et d'ingrédients alimentaires et de stimuler la prospérité des Prairies grâce à des innovations fabriquées en Saskatchewan. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« L'innovation et le dur labeur sont au cœur du secteur agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan. En soutenant ces projets d'une importance vitale, qui contribueront à améliorer l'industrie des ingrédients alimentaires, à concevoir de nouveaux outils de transformation et à améliorer le transport ferroviaire de nos produits canadiens de grande qualité, nous maintenons la vigueur du secteur pour les années à venir. »

-L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le transport ferroviaire est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement depuis des décennies. À Rayhawk, notre vision est de révolutionner les opérations ferroviaires en éliminant les risques liés au travail sur le toit des wagons. Nous avons rencontré un grand nombre d'acteurs clés de l'industrie de l'expédition de grains qui partagent notre vision, et le soutien de PrairiesCan nous aidera à atteindre notre objectif de redéfinir les normes de l'industrie ferroviaire. »

-Tom Boehm, président-directeur général de RayHawk Technologies Inc.

« Prairie Food Link a réussi à rassembler l'industrie des denrées et ingrédients alimentaires de la Saskatchewan. Ce financement permettra à la grappe de s'appuyer sur ce succès pour contribuer à la création d'une communauté forte et solidaire dans laquelle nos entreprises locales pourront prospérer. »

-Karen Churchill, présidente-directrice générale d'Ag-West Bio Inc.

Trois entreprises de la Saskatchewan , dont RayHawk Technologies Inc., reçoivent plus de 2 915 083 dollars en financement remboursable dans le cadre du programme de financement pour l'expansion des entreprises et la productivité, qui aide les entreprises à forte croissance à accroître leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser leur technologie.

, dont RayHawk Technologies Inc., reçoivent plus de 2 915 083 dollars en financement remboursable dans le cadre du programme de financement pour l'expansion des entreprises et la productivité, qui aide les entreprises à forte croissance à accroître leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser leur technologie. Ag-West Bio , un organisme à but non lucratif qui contribue à la commercialisation de la recherche et à la croissance des bioentreprises dans la province, reçoit un financement non remboursable de 350 500 dollars dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) afin d'améliorer la capacité et les programmes de la grappe des ingrédients alimentaires en Saskatchewan .

PrairiesCan investit plus de 3,2 millions de dollars dans quatre projets des secteurs agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan.

Financement de programme non remboursable

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale.

Ag-West Bio Inc. (350 500 dollars )

Cet investissement contribuera à améliorer la capacité et les programmes de la grappe des ingrédients alimentaires du réseau Prairie Food Link, en Saskatchewan . Ag-West Bio Inc. fera participer les membres de la grappe et fera la promotion du secteur des ingrédients alimentaires, gérera les outils de connexion en ligne, orientera les membres vers des formations et d'autres ressources, ajoutera un nouveau répertoire en ligne pour les participants au conditionnement à forfait, effectuera des recherches pour cerner les obstacles à la croissance et à la productivité de la grappe, puis établira et mettra en œuvre une stratégie pour donner suite aux constatations de cette recherche.

Financement de programme remboursable

Les investissements annoncés aujourd'hui accordés par l'intermédiaire du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) sont des fonds remboursables pour les entreprises. Le programme CPE offre un financement remboursable sans intérêts aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles prennent de l'expansion et produisent des biens, des technologies ou des services novateurs.

Lupin Platform Inc. (500 000 dollars )

Ce financement permettra à Lupin Platform d'accélérer la création de la première usine de transformation de lupin au Canada , à Swift Current, en Saskatchewan . L'usine produira des ingrédients pour la consommation humaine, des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux de grande valeur. En plus de créer des emplois locaux, l'usine pourra non seulement répondre aux besoins nationaux, mais aussi s'établir sur le marché de l'exportation, contribuant ainsi à faire du Canada un acteur clé sur le marché mondial du lupin. Le lupin est réputé pour ses effets bénéfiques sur la santé en raison de sa forte teneur en protéines et en fibres, des éléments essentiels d'une alimentation saine.

Ce financement permettra à Lupin Platform d'accélérer la création de la première usine de transformation de lupin au , à Swift Current, en . L'usine produira des ingrédients pour la consommation humaine, des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux de grande valeur. En plus de créer des emplois locaux, l'usine pourra non seulement répondre aux besoins nationaux, mais aussi s'établir sur le marché de l'exportation, contribuant ainsi à faire du un acteur clé sur le marché mondial du lupin. Le lupin est réputé pour ses effets bénéfiques sur la santé en raison de sa forte en protéines et en fibres, des éléments essentiels d'une alimentation saine. Oleet Processing Ltd. (1 400 000 dollars )

Cette entreprise de Regina , en Saskatchewan , augmentera sa capacité de fabrication et améliorera sa productivité afin de répondre à la demande d'aliments pour animaux enrichis en oméga-3. Si Oleet souhaite continuer d'exploiter ses activités fructueuses dans le domaine de l'alimentation des volailles, elle vise aussi à percer le marché nord-américain des produits laitiers. Ces aliments pour animaux végétaux contenant des oméga-3 contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant les émissions de méthane du bétail laitier.

Cette entreprise de , en , augmentera sa capacité de fabrication et améliorera sa productivité afin de répondre à la demande d'aliments pour animaux enrichis en oméga-3. Si Oleet souhaite continuer d'exploiter ses activités fructueuses dans le domaine de l'alimentation des volailles, elle vise aussi à percer le marché nord-américain des produits laitiers. Ces aliments pour animaux végétaux contenant des oméga-3 contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant les émissions de méthane du bétail laitier. RayHawk Technologies Inc. (1 015 083 dollars )

Le financement accordé à RayHawk aidera l'entreprise à commercialiser un système autonome d'apprentissage automatique qui ouvre et ferme le toit des wagons. Elle aménagera et exploitera un site de démonstration en plein air dans un grand terminal céréalier de Saskatoon, en Saskatchewan , afin de faire la preuve que sa technologie fonctionne dans un tel environnement. RayHawk embauchera également des professionnels du marketing et mettra en œuvre une stratégie de mise sur le marché une fois que le site de démonstration en plein air aura fait ses preuves.

