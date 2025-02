Un montant de 1,3 million de dollars permettra d'étendre la formation des pilotes et la fabrication aérospatiale en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le transport aérien fiable et accessible est essentiel pour assurer le déplacement des personnes et des marchandises vers les collectivités de toutes tailles, et celui des matériaux vers les lieux de travail éloignés. La pénurie de pilotes qualifiés s'est avérée un défi constant pour la croissance et le développement économiques en Saskatchewan et au Canada. Les longues listes d'attente pour les candidats qui souhaitent se lancer dans le domaine demeurent un problème. Parallèlement, la fabrication aérospatiale s'avère nécessaire pour assurer l'approvisionnement en pièces des exploitants, ainsi que l'entretien des aéronefs.

Le gouvernement du Canada investit dans les secteurs de l’aviation et de l’aérospatiale (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé un nouveau financement fédéral de 1,3 million de dollars visant à accroître l'accès à la formation des pilotes dans deux villes de la Saskatchewan et d'accroître la fabrication aérospatiale dans un centre urbain. Ces investissements aideront à répondre aux besoins du marché du travail dans le secteur de l'aviation, à faire progresser la fabrication aérospatiale spécialisée et à favoriser la prospérité des Prairies grâce à des emplois bien rémunérés.

Les investissements comprennent ce qui suit :

Le Regina Flying Club, un organisme sans but lucratif, reçoit 250 000 dollars pour élargir son programme de formation au vol commercial à Regina . Ces fonds servent à moderniser les aéronefs d'entraînement, à rénover les salles de classe et les aires de réunion, ainsi qu'à maintenir des emplois pour les instructeurs et le personnel de soutien.

pour élargir son programme de formation au vol commercial à . Ces fonds servent à moderniser les aéronefs d'entraînement, à rénover les salles de classe et les aires de réunion, ainsi qu'à maintenir des emplois pour les instructeurs et le personnel de soutien. Saskatchewan Polytechnic (Sask Polytech) reçoit 450 000 dollars pour accroître l'efficacité de son programme de pilote professionnel, y compris l'achat et l'installation d'un simulateur de vol ALSIM ALX à Saskatoon. Le nouveau simulateur attirera plus d'étudiants au programme et leur permettra d'avoir un meilleur accès à plus grand nombre d'heures de vol.

pour accroître l'efficacité de son programme de pilote professionnel, y compris l'achat et l'installation d'un simulateur de vol ALSIM ALX à Saskatoon. Le nouveau simulateur attirera plus d'étudiants au programme et leur permettra d'avoir un meilleur accès à plus grand nombre d'heures de vol. Miccar Aerial Ltd. reçoit un financement remboursable de 600 000 dollars pour intensifier ses activités commerciales à Yorkton et aider à lancer un nouveau siège de remplacement pour un avion de transport, destiné aux exploitants de services d'affrètements aériens au Canada et aux États-Unis.

Citations

« L'aviation joue un rôle clé dans la réussite économique. Alimenter la croissance des entreprises partout au Canada, y compris dans nos vastes régions rurales et éloignées, dépend d'un accès sûr et sécurisé au transport aérien. Notre gouvernement investit dans de nouvelles possibilités de formation pour les pilotes et dans la fabrication aérospatiale novatrice afin de répondre aux besoins de tous les Canadiens. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Le Regina Flying Club apprécie grandement ce financement qui servira à améliorer l'expérience de formation de nos élèves-pilotes, tout en élargissant notre capacité d'aider à combler la pénurie de pilotes au Canada. »

-Drew Hunter, président, Regina Flying Club

« Nous sommes reconnaissants de l'investissement de PrairiesCan dans notre programme de formation de pilotes professionnels, nous permettant d'acheter le simulateur de vol ALSIM ALX. Cet investissement est essentiel pour fournir à nos étudiants de l'équipement de pointe et novateur, leur permettant d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires à des carrières fructueuses en aviation. Merci d'appuyer nos élèves, actuels et futurs, et l'avancement de l'enseignement. »

-Larry Rosia, président-directeur général, Sask Polytech

« Nous sommes heureux d'avoir reçu cet appui de PrairiesCan. Nous sommes fiers du travail acharné que notre équipe dévouée a accompli pour que notre division de fabrication soit opérationnelle. »

-Michael Yaholnitsky, directeur général/président, Miccar Group of Companies

Faits en bref

Le Regina Flying Club est la plus ancienne école de formation au pilotage au Canada , ayant formé des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale et mis sur pied l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) du Canada dans les années 1990. C'est la seule école de pilotage à Regina qui forme des pilotes professionnels.

, ayant formé des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale et mis sur pied l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) du dans les années 1990. C'est la seule école de pilotage à qui forme des pilotes professionnels. L'utilisation de simulateurs de vol, comme le dernier achat de Sask Polytech, offre des possibilités de formation supplémentaires aux élèves pendant qu'ils terminent les heures de formation au pilotage requises. Le simulateur de vol réduit les coûts et les émissions de gaz à effet de serre associés à la formation au pilotage.

Miccar Aerial est une entreprise de transport aérien, d'application aérienne et d'entretien d'aéronefs dont le siège social est situé à Yorkton qui sert principalement l'industrie minière dans le Nord de la Saskatchewan et les producteurs agricoles du Centre-Est de la Saskatchewan et du Centre-Ouest du Manitoba.

