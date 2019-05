Le gouvernement du Canada investit dans les sciences et l'intendance partagée pour conserver et reconstituer les stocks de saumon sauvage de l'Atlantique

SOUTH ESK, NB, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le saumon sauvage de l'Atlantique est une espèce clé qui fait partie intégrante de l'histoire et de la culture de nombreuses collectivités du Canada atlantique. Toutefois, dans de nombreuses régions géographiques, les stocks de saumon de l'Atlantique sont en déclin. Des mesures importantes et coordonnées sont nécessaires pour rétablir et maintenir les populations saines de saumon sauvage de l'Atlantique pour les générations futures.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada, ainsi que ses partenaires, prend des mesures et dès aujourd'hui. Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, et le député de Miramichi--Grand Lake, Pat Finnigan, ont présenté le Plan de mise en œuvre pour 2019-2021 de la Politique de conservation du saumon sauvage de l'Atlantique. Ce plan encourage la coopération, la collaboration et l'engagement pour s'assurer que nous optimisons au maximum les effets des efforts visant à restaurer et à maintenir cette espèce emblématique.

En collaboration avec les gouvernements provinciaux, les collectivités autochtones, les associations de protection de bassins hydrographiques, les groupes de pêcheurs à la ligne, et d'autres partenaires, nous poursuivons nos efforts pour mettre en œuvre la Politique de conservation du saumon sauvage de l'Atlantique du Canada au profit à long terme de l'espèce.

La recherche scientifique en cours est tout aussi importante pour comprendre le déclin du saumon de l'Atlantique. Le gouvernement du Canada investit dans la science du saumon de l'Atlantique et annonce aujourd'hui quatre nouveaux projets de recherche dans le cadre du Plan conjoint de recherche sur le saumon de l'Atlantique. Des chercheurs de l'Université Dalhousie, de la Fédération du saumon Atlantique, de l'Université Acadia et de l'Université du Nouveau-Brunswick étudieront des domaines comme le suivi des océans, l'emplacement et les causes de la mortalité en mer, les effets des changements climatiques sur la condition physique et la survie, la prédation et la compétition.

Tout au long de 2019 et par la suite, le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour appuyer la conservation du saumon dans l'Est du Canada. La mise en œuvre de ce plan nous aidera à atteindre nos objectifs d'amélioration des populations de saumon sauvage de l'Atlantique, et à assurer la santé à long terme de l'espèce pour les générations actuelles et futures de Canadiens.

« L'amélioration de la santé des populations sauvages de saumon de l'Atlantique nécessitera un effort coordonné de la part de tous les ordres de gouvernement et des collectivités du Canada atlantique et du Québec. Les mesures annoncées aujourd'hui, y compris le Plan de mise en œuvre et les nouveaux investissements dans les sciences, traceront la voie à suivre pour faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants aient accès au saumon sauvage. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La conservation des stocks de saumon sauvage de l'Atlantique est une responsabilité partagée. Le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires, s'appuiera sur ces travaux pour trouver des solutions durables qui renverseront la tendance suivie par le saumon sauvage de l'Atlantique. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown

Le Plan de mise en œuvre pour 2019-2021 de la Politique de conservation du saumon sauvage de l'Atlantique est le résultat du travail du Comité consultatif sur le saumon de l'Atlantique, qui comprenait des représentants de tous les gouvernements provinciaux du Canada atlantique, des groupes autochtones, des associations de protection de bassins hydrographiques, et de diverses organisations non gouvernementales.

La Fédération du saumon Atlantique : Suivi continu des déplacements des saumons pendant leurs années passées en mer, en étiquetant les saumons capturés au large du Groenland pendant l'été.

: Suivi continu des déplacements des saumons pendant leurs années passées en mer, en étiquetant les saumons capturés au large du Groenland pendant l'été. L'Université Acadia : Étude sur la manière dont le saumon survit et sur les endroits où il se rend après avoir frayé dans sa rivière d'origine, en suivant ce saumon depuis une rivière de l'intérieur de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse.

: Étude sur la manière dont le saumon survit et sur les endroits où il se rend après avoir frayé dans sa rivière d'origine, en suivant ce saumon depuis une rivière de l'intérieur de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse. L'Université du Nouveau-Brunswick : Étude sur la manière dont le régime alimentaire du saumon de l'Atlantique a changé au cours d'une période de cinquante ans, en étudiant la chimie et les isotopes des écailles recueillies sur des décennies.

: Étude sur la manière dont le régime alimentaire du saumon de l'Atlantique a changé au cours d'une période de cinquante ans, en étudiant la chimie et les isotopes des écailles recueillies sur des décennies. L'Université Dalhousie : Poursuite de ses travaux visant à élaborer un modèle du cycle de vie, qui aidera à déterminer les principaux facteurs ayant une influence sur la survie en mer du saumon en maturation.

